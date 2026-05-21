Проект 'Фрея' и украинская антибаллистика: эксперт обозначил перспективы и назвал сроки

Украинская компания может предложить ракету FP-7.х и с помощью европейских компаний интегрировать ее, например, в уже имеющиеся комплексы IRIS.

В вопросе антибаллистики кооперация между европейскими производителями вооружения и украинскими компаниями здесь достаточно очевидна. Об этом в эфире "Украинского радио" сказал обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников, отвечая на вопрос о противостоянии российской баллистике.

Он отметил, что поскольку наблюдается тенденция ухода Соединенных Штатов Америки от вопросов безопасности в Европе, то все острее встает вопрос, как именно можно защитить Европу от угроз со стороны Ирана и России.

Так, говорит эксперт, кооперация между европейскими производителями вооружения и украинскими компаниями здесь достаточно очевидна, поскольку как в Украине, так и в Европе видят непосредственную угрозу со стороны баллистики и систем, которые Россия имеет на вооружении.

Видео дня

Проект "Фрейя"

На вопрос, касаются ли разговоры о совместной защите от баллистических угроз разработки совместно с Украиной нового комплекса с новыми ракетами или модернизации уже существующих комплексов, Кушников отметил, что если посмотреть на текущие тенденции, в частности, по проекту "Фрейя", то речь идет скорее об интеграции уже имеющихся систем.

Он добавил, что это касается как ракеты-перехватчика, так и наземной инфраструктуры, которая включает в себя средства обнаружения, то есть радиолокационные станции, и средства управления боем, которые непосредственно отвечают за все этапы боевой работы подобного комплекса.

"То есть от момента обнаружения до момента перехвата воздушной цели. И здесь мы видим, что украинская компания может предложить уже имеющееся свое решение, а именно FP-7.х, и с помощью европейских компаний интегрировать, к примеру, в уже имеющиеся комплексы IRIS, где будет использоваться украинская ракета, а все остальное - это компоненты европейского происхождения", - сказал обозреватель.

Ракеты-перехватчики

Говоря о ракетах-перехватчиках, он, в частности, отметил, что в 2022-2023 годах на уровне экспертов высказывались мнения, что можно реализовать серийное производство ракет к советским комплексам С-300. Речь идет о ракетах 5В55.

"И здесь мы видим, что подобная тема возникает с новыми акцентами, поскольку действительно комплексов С-300 у нас осталось определенное количество, но достать боекомплект к ним по состоянию на 2026 год, кроме как в России, больше негде", - заметил Кушников.

Так, добавил он, возникла идея возобновить производство подобных ракет, заручившись технологической и финансовой поддержкой европейских компаний, интегрировать более современные решения в отношении ракет-перехватчиков и, в сочетании с компетенциями и возможностями партнеров, интегрировать их в европейские пусковые системы.

"А также осуществить координацию работы между станцией обнаружения, станцией сопровождения целей и непосредственно ракетами", - отметил эксперт.

Когда заработает "Фрейя"

Отвечая на вопрос, сколько времени займет период от формирования идеи до практической реализации проекта "Фрейя", Кушников заметил, что сравнил бы это с историей с системами FrankenSAM, где от начала публичных обсуждений подобных систем до того, как их увидели на поле боя, прошло чуть меньше двух лет.

"И, скорее всего, сами процессы происходили значительно быстрее. Поэтому, сравнивая с производством украинского КАБу и с комплексами FrankenSAM, мы можем говорить о месяцах, а не годах", - сказал он.

Украинская антибаллистика

Как известно, проект "Фрейя" (Freya) - это концепция общеевропейской единой защищенной системы противовоздушной и противоракетной обороны, разработанная украинской частной оборонной компанией Fire Point при участии европейских партнеров. Основой для ПВО "Фрейя" станет ракета-перехватчик FP-7.х.

Компания Fire Point ведет переговоры с европейскими компаниями о запуске новой системы ПВО к следующему году, в частности, чтобы создать эффективную систему противодействия баллистической угрозе. Речь идет о недорогой альтернативе американской системе Patriot.

Сегодня, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на каком этапе находится создание украинской антибаллистики. Он сообщил, что пока эффективных отечественных средств для противодействия российской баллистике нет. По его словам, наибольшие средства в развитие технологий вкладывает государство, а не бизнес. Речь идет о сумме в размере около 40-60 миллиардов долларов в год.

Вас также могут заинтересовать новости: