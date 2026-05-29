Европа обрушит на Россию новый пакет санкций за инцидент с дроном в Румынии

Рютте заявил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников.

Инцидент с ударом российского беспилотника по многоэтажке в Румынии вызвал немедленное и широкое осуждение со стороны лидеров ЕС.

Так, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "российская агрессивная война перешла еще одну черту". Она добавила, что ЕС "будет продолжать усиливать давление на Россию" и "готовит 21-й пакет санкций".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала этот инцидент "вопиющим и серьезным нарушением суверенитета Румынии и европейского воздушного пространства"

"Россия давно перестала уважать границы. Москве нельзя позволять безнаказанно нарушать европейское воздушное пространство", - подчеркнула она.

Президент Литвы Гитанас Науседа также решительно осудил "гнусный удар российского беспилотника", назвав его "вопиющим нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии".

Глава НАТО Марк Рютте заявил, что поговорил с президентом Румынии о произошедшем ночью инциденте, заверив его в "абсолютной солидарности" НАТО.

"Я подтвердил, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников. Мы продолжим наращивать нашу готовность к сдерживанию и защите от любой угрозы, в том числе со стороны беспилотников", – сказал он.

Он также осудил "безрассудное поведение" России, отметив, что оно представляет опасность для всего НАТО.

"Они продолжают наносить удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей Украине. И вчерашний вечер еще раз показал, что последствия их незаконной агрессивной войны не ограничиваются границей", - сказал он.

Премьер-министр Молдовы, соседней с Румынией страны, Майя Санду, также осудила инцидент, написав: "Россия представляет опасность для всех и должна быть остановлена".

Также Франция заявила, что вызовет посла России и потребует объяснений произошедшего, написал.

"Мы стали свидетелями безответственного акта с использованием беспилотника, и это не первый случай. В нескольких случаях российские беспилотники и другие летательные аппараты вторгались в воздушное пространство Европейского союза и НАТО", – заявил министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро Барро.

Он добавил, что в ближайшие дни состоятся переговоры с Румынией и НАТО для оценки инцидента.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также "самым решительным образом осудил" вчерашний инцидент в Румынии, выразив солидарность своей страны с румынским народом.

В то же время его предшественник, Виктор Орбан, также решил публично высказаться.

"Этот инцидент подтверждает тот факт, что война представляет прямую угрозу соседним странам", – утверждал он, призывая новую администрацию в Будапеште "воздержаться от каких-либо шагов в направлении провоенной политики, которую отстаивают некоторые части Европы".

При этом Орбан не произнес ни слова осуждения или критики в адрес России.

Инцидент с российским дроном - что говорят в Румынии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что "примет соразмерные меры". Как пишет The Guardian, он также созвал сегодня утром заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ответных мер.

Также Румыния вызвала российского посла. Власти уже проинформировали союзников и генерального секретаря НАТО Марка Рютте о происшествии.

