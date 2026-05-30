Россияне начали окрашивать технику 'под зебру': эксперты объяснили, что это означает

Такой камуфляж призван не замаскировать технику, а достичь другой цели.

Российские оккупанты лихорадочно ищут способы защитить военный транспорт от украинских дронов с машинным зрением в оперативном тылу. В частности, начали экспериментировать с камуфляжем "под зебру".

Так, украинский паблик Exilenova+ опубликовал фото российского военного грузовика, окрашенного в черные и белые полосы.

Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, очевидно, россияне пытались воссоздать очень специфический вид камуфляжа, изобретенный во время Первой мировой войны для военных кораблей. Этот камуфляж состоял из крупных геометрических фигур несимметричной формы.

"Если обычный камуфляж имеет главную цель – скрыть, то ослепляющий камуфляж должен сделать невозможным точное определение курса, скорости и дальности до цели, что осуществлялось с помощью оптических дальномеров. При этом он был не черно-белым, а цветным. В нем также использовали ложное осветление того, что должно быть в тени, и затемнение светлых плоскостей", – объясняют эксперты.

В Defense Express отмечают, что такой камуфляж был направлен специально против принципов работы корабельного дальномера и фактически "сбивал прицел" вражеских кораблей. Но все это имело смысл только для больших кораблей и только на значительном расстоянии.

Попытки воспроизвести такой камуфляж на самолетах эффекта не дали, а с появлением радаров во Второй мировой оптические камуфляжи исчезли и на флоте, говорят эксперты.

В Defense Express объясняют, что в случае с противодействием дронам камуфляж времен Первой мировой не имеет смысла вообще, поскольку алгоритмы "машинного зрения" работают по совершенно иному принципу, чем оптические дальномеры. Эксперты убеждены, что эта конкретная попытка россиян изобразить ослепляющий камуфляж свидетельствует о непонимании ими его принципов и назначения.

"Появление в прицеле оператора украинского дрона такого КамАЗа-зебры сможет вызвать скорее психологический эффект. Хотя он может его даже не заметить, если будет использовать тепловизионную камеру", – добавили аналитики.

Война в Украине: удары по логистике РФ

Как писал УНИАН, массовое применение украинских дронов средней дальности позволило взять под огневой контроль трассу Р-280 "Новороссия" в Приазовье, которая является ключевым маршрутом российской логистики на оккупированном юге, в том числе и в Крыму.

После ослабления российской ПВО беспилотники получили возможность регулярно наносить удары по логистическим маршрутам, складам, командным пунктам и технике противника. По мнению аналитиков, это существенно затруднило переброску российских сил и стало одной из причин замедления наступления РФ на южном направлении.

