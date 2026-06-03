Разработчик 'Бебрадрона' приступил к созданию украинского КАБа, – СМИ

Возможно, речь идет о создании управляемой бомбы с реактивным ускорителем.

Украинская компания BlueBird Tech, известная прежде всего своим беспилотником "Бебрадрон", объявила об кооперации с одним из ведущих научно-конструкторских бюро Украины для разработки новых образцов вооружения. Как пишет Defense Express, главным направлением сотрудничества станет создание управляемых авиационных бомб (КАБ), однако в проекте также упоминается развитие отечественного ракетостроения.

В компании заявили, что намерены не только разработать новый боеприпас, но и наладить его серийное производство. При этом BlueBird Tech сообщает о взаимодействии с государственными структурами сектора безопасности и обороны, заинтересованными в таком вооружении.

"Приоритетом этого сотрудничества станут управляемые авиационные бомбы (КАБы), но, что интересно, упоминается и отечественное ракетостроение", – говорится в публикации.

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Авторы материала отмечают, что официально не сообщается, о каком именно конструкторском бюро идет речь. В то же время Defense Express предполагает, что партнером может быть структура, которая уже работает над созданием управляемой авиабомбы. В таком случае сотрудничество с BlueBird Tech может обеспечить дополнительные ресурсы для развития и масштабирования проекта.

Особое внимание издание обращает на упоминание о ракетостроении. В конце апреля 2026 года BlueBird Tech уже заявляла о запуске нового направления деятельности, связанного с созданием украинского аналога зенитного ракетного комплекса Patriot для перехвата баллистических целей. Из-за этого можно было предположить, что новое партнерство касается именно этого проекта.

Впрочем, как объясняет Defense Express, ракетные технологии могут быть напрямую связаны и с авиабомбами. В частности, управляемые бомбы могут оснащаться ракетными ускорителями для увеличения дальности применения. В качестве примера издание приводит французскую бомбу AASM HAMMER, которую активно используют Воздушные силы Украины.

"В настоящее время украинские разработки в основном представляли собой планирующие бомбы, дальность которых в значительной степени зависит от того, на какую высоту поднимется самолет", – отмечает издание.

По данным Defense Express, применение ракетного ускорителя позволило бы использовать такие боеприпасы с меньших высот, снижая риски для носителей со стороны российской авиации и систем противовоздушной обороны.

В то же время авторы подчеркивают, что тип будущей управляемой авиабомбы пока не раскрывается. Поэтому предположение об использовании ракетного ускорителя пока не имеет официального подтверждения.

Новости вооружений

Как писал УНИАН, Украина за 17 месяцев разработала собственную управляемую авиабомбу "Выравниватель" в ответ на российские КАБы, которые долгое время наносили значительные разрушения и оставались практически неуязвимыми для украинской ПВО.

Эксперты считают, что новое оружие расширит ударные возможности ВСУ, позволяя эффективнее поражать укрепленные позиции, командные пункты и другие цели, недоступные для беспилотников.

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