Украина изобрела оружие против российских КАБов: The Telegraph раскрыл, на что оно способно

В течение войны КАБы были одним из самых разрушительных видов оружия на передовой, и у Украины не было ответа на них.

Украина за 17 месяцев изобрела обственное оружие под названием "Эквалайзер" против российских планирующих бомб и больше не будет ждать поставок от западных союзников.

Как пишет издание The Telegraph, кварталы Харькова, Запорожья, Херсона были превращены в руины недорогим оружием, которое ни одна западная система противовоздушной обороны не смогла остановить.

Издание отметило, что эти боеприпасы советской эпохи, оснащены дешевыми системами наведения, превращающими неуправляемые бомбы в высокоточное оружие. Они способны запускаться из российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости любых средств противовоздушной обороны Украины.

Видео дня

"В течение трех лет они были одним из самых разрушительных видов оружия на передовой, и у Украины не было ответа на них. До сих пор", - отметило издание.

Что придумала Украина

Но Украина придумала ответ - "Эквалайзер" - одно из наиболее значительных дополнений к собственному арсеналу и целенаправленный сигнал о том, что Киев больше не готов ждать, пока западные спонсоры предоставят ему все необходимое.

"В течение значительного периода времени практически не существовало средств защиты от российских планирующих бомб. Из-за этого украинцы несли большие потери на линии фронта. Теперь, когда Украина развивает сопоставимые собственные возможности, это потенциально может ускорить темпы отступления российских войск", - сказал Кир Джайлз, сотрудник программы по России и Евразии в Chatham House.

Он считает, что Украина, по сути, "делает самостоятельно то, чего США не хотели, чтобы она могла делать". Джайлз объяснил, что Украина создала себе ударные возможности, которые Вашингтон не желал предоставлять, и используя их способами, которые США не желали одобрять.

Издание отметило, чо "Эквалайзер" был разработан для совместимости с существующим авиапарком Украины, включая истребители F-16 и Mirage, но для его развертывания на этих самолетах потребуется дополнительная сертификация.

Эксперты отметили, что это позволит Украине поражать цели на еще большей территории России.

"Это добавляет еще один инструмент в арсенал Украины, с помощью которого она может поражать системы и позиции, которые нельзя уничтожить беспилотниками", - прокомментировал Кристоф Бергс, аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб.

Он отметил, что "наличие этих бомб дает возможность наносить удары по укрепрайонам, оборонительным позициям и командным пунктам, где требуется высокая мощность взрыва".

Но у возможностей Украины есть ограничения. "Основная проблема для украинских ВВС заключается в том, что они не особенно велики", - объяснил военный аналитик из компании Rusi Роберт Толласт.

Он добавил, что украинские истребители запускают управляемые планирующие бомбы на большие расстояния, чтобы держаться подальше от российских самолетов, которые имеют ракеты класса "воздух-воздух".

Это ограничение имеет огромное значение. Россия сбрасывает свои КАБы с высоты 6-7 тыс. м в пределах своего воздушного пространства, что обеспечивает им максимальную дальность и точность.

Украинские истребители, вынужденные летать низко, чтобы избежать российской ПВО, не могут сравниться с этим, а низкие полеты значительно сокращают дальность полета планирующей бомбы после сброса.

Издание отметило, что хотя "Эквалайзер" и не переломит ход войны, но в сочетании с растущим арсеналом украинского оружия, это представляет собой еще один фактор давления.

Толласт сказал: "Чтобы выиграть войну, необходимо постоянно создавать противнику проблемы".

Другие новости об украинском оружии

В середине мая стало известно, что Украина создала свою первую в истории управляемую планирующую авиабомбу после почти полутора лет разработки. Новое оружие намного дешевле американских аналогов, согласно информации компании DG Industry.

Новый КАБ, получивший название "Эквалайзер", предназначен для транспортировки различными типами самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: