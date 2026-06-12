США выведут сотни единиц техники из Европы: в NYT рассказали, что именно заберут

Вашингтон направил союзникам письменный документ с подробным перечнем сокращений.

США планируют существенно сократить количество боевых самолетов и военных кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе, передает The New York Times.

По словам двух высокопоставленных чиновников Европы, в начале июня Вашингтон направил союзникам письменный документ с перечнем конкретных сокращений.

Согласно ему, количество истребителей F-16 и F-15E уменьшится примерно со 150 до 100 единиц. Морских разведывательных самолетов станет почти вдвое меньше – вместо 26 останется 15, а все восемь воздушных заправщиков, которые ранее были доступны в Европе, заберут полностью.

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Кроме того, как говорится в документе, США перераспределят подводную лодку для запуска ракет и авианосец, несколько надводных кораблей и десятки реактивных самолетов авианосного базирования. Одну из двух групп стратегических бомбардировщиков, ранее предназначенных для обороны Европы, также выведут с континента.

Пентагон конкретные цифры официально не подтвердил – ведомство лишь сослалось на общее заявление Европейского командования, сделанное неделей ранее.

Сроки вывода публично не объявлены, однако, по словам американских чиновников, это произойдет значительно быстрее, чем ожидают европейские партнеры.

Самым болезненным последствием аналитики называют утрату альянсом способности отслеживать российские подводные лодки и наносить дальнобойные удары ракетами Tomahawk.

"Хотя каждое из этих сокращений можно рассматривать отдельно, в совокупности они свидетельствуют о существенном изменении позиции и представляют собой вызов для готовности европейских сил сдерживания во всех сферах", – отметил Джузеппе Спатафора из Института исследований в сфере безопасности ЕС.

Логику решения объяснил глава Европейского командования Пентагона генерал Алексус Гринкевич.

"В модели сил НАТО существует нездоровая взаимозависимость от сил США", – сказал он в начале июня, добавив, что "потенциальная реальность одновременного конфликта на нескольких театрах действий этого требует".

В Европе к цифрам относятся по-разному. Часть лидеров убеждена, что количество техники – не главный вопрос.

"Главная проблема НАТО заключается в том, что пока Трамп является президентом, больше нет веры в то, что США придут на помощь европейцам в случае чрезвычайной ситуации", – заявил немецкий депутат Антон Хофрайтер.

Решение принято на тревожном фоне: в конце мая российский дрон впервые нанес удар по жилому кварталу в Румынии – на территории страны НАТО. Параллельно Великобритания потеряла министра обороны из-за споров о военных расходах, а Германия подтвердила выход из совместного с Францией и Испанией проекта по созданию нового истребителя.

Дефицит оружия в США

Ранее производитель ракет Patriot – компания Lockheed Martin – заявила, что не может назвать союзникам США никаких конкретных сроков получения ракет-перехватчиков PAC-3. Вице-президент компании пояснил, что распределением ракет руководит не производитель, а правительство США, и именно Пентагон решает, кто стоит первым в очереди.

При этом спрос резко вырос из-за войны в Иране, а производство в настоящее время составляет всего 650 ракет в год – до 2000 планируют дойти только к 2033 году.

В апреле министр обороны США заявил, что нехватка оружия в американских арсеналах – это следствие решений Байдена, который массово отправлял боеприпасы в Украину вместо собственной армии. Теперь Пентагон пересматривает подходы и открыто заявляет: эти боеприпасы лучше тратить в собственных интересах.

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