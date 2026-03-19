В Пентагоне заявили о проблемах с запасами оружия и связали это с помощью Украине

Глава Пентагона заявил, что новый законопроект о финансировании должен обеспечить надлежащее пополнение запасов и укрепление обороноспособности США.

Министр обороны США Пит Хегсет считает, что нынешние проблемы страны с военными запасами являются следствием действий предыдущей администрации. Об этом Хегсет заявил во время брифинга в Пентагоне в четверг, 19 марта.

В частности, министр обороны США отметил, что это касается решения экс-президента США Джо Байдена передать Украине оружие.

"Мы до сих пор имеем дело с той ситуацией, которую создал Джо Байден, которая привела к истощению запасов и отправке их не нашим собственным вооруженным силам, а в Украину", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона сообщил, что теперь США пересматривают подходы к использованию военных ресурсов.

"В конечном итоге, мы считаем, что в настоящее время эти боеприпасы лучше потратить в наших собственных интересах", – заявил он.

По словам Хегсета, новый законопроект о финансировании должен обеспечить надлежащее пополнение запасов и укрепление обороноспособности США.

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель программы генерал Космических сил США Майкл Гетлейн заявил, что стоимость разработки перспективной системы противоракетной обороны США, которая носит название "Золотой купол", выросла до 185 миллиардов долларов. Отмечается, что это на 10 миллиардов долларов больше, чем планировалось ранее. Сумма в 185 миллиардов долларов охватывает то, что Гетлейн назвал "объективной архитектурой". Это система полных возможностей, которая будет реализована в течение следующего десятилетия.

Также мы писали, что армия США тратит миллионы долларов на оборудование для перехвата гораздо более дешевых иранских дронов типа Shahed. Как отмечает Wion, стоимость производства иранского дрона типа Shahed-136 оценивается в диапазоне от 20 000 до 50 000 долларов, тогда как для перехвата этих дронов Военно-морские силы США часто используют ракету SM-2 стоимостью 2,1 миллиона долларов за выстрел. К тому же, американцы в борьбе с иранскими "Шахедами" применяют систему противовоздушной обороны Patriot. Отмечается, что одна ракета для нее стоит от 3,5 до 5 миллионов долларов. Кроме того, США используют ракеты Standard Missile-6 (SM-6), стоимость которых составляет 4,3 миллиона долларов, для борьбы с более сложными угрозами.

