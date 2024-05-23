Президент страны хочет, чтобы вопрос решался с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны.

Румыния сможет предоставить Украине американскую систему ПВО Patriot только в том случае, если получит от союзников что-то другое взамен.

Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, которого цитирует издание Digi24. При этом румынский лидер не хочет обсуждать вопрос о возможности передать Украине системы ПВО "в публичном пространстве". Йоханнис предпочел бы, чтобы вопрос решался с военными специалистами и Высшим советом национальной обороны.

Как пояснил президент, передача Patriot - это непростой процесс, который связан с рядом логистических и юридических проблем. Йоханнис подчеркнул, что не хочет, чтобы предоставление Украине ПВО привело к ослаблению противовоздушной и противоракетной обороны его собственной страны.

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"Таким образом, если Румыния в конце концов уступит что-то, она должна получить что-то другое. Иначе ничего не будет сделано", - подытожил президент Румынии.

ПВО для Украины

На днях The Wall Street Journal написала, что украинские воины за последние шесть месяцев перехватили около 46% вражеских ракет по сравнению с 73% за предыдущие полгода.

По сведениям журналистов, ухудшение работы украинской ПВО происходит на фоне того, что РФ усиливает атаки беспилотниками и ракетами и запускает все больше тяжелоуязвимого оружия, такого как баллистические ракеты. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом зенитно-ракетных систем Patriot, которые были его лучшей защитой от таких атак.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что потребности Украины в системах ПВО закрыты лишь на четверть.

Сейчас в Польше рассматривают вопрос о возможном привлечении своих систем ПВО для сбивания российских ракет вблизи польских границ. Разговоры по этому вопросу в Варшаве появились после инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой в марте.

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