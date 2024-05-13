В этом году украинская сторона не перехватила ни одной вражеской ракеты С-400 или С-300, выяснили журналисты.

Продолжается война в Украине, и противовоздушная оборона нашей страны стала сбивать гораздо меньшую часть российских ракет, чем ранее.

Украинские воины за последние шесть месяцев перехватили около 46% вражеских ракет по сравнению с 73% за предыдущие полгода, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения, полученные в результате анализа данных от командования Военно-воздушных сил Украины.

"В прошлом месяце показатель перехвата снизился до 30% ракет. Хотя данные по атакам и перехватам за несколько дней были неполными, а Украина использует такую статистику в пропагандистских целях, представитель ВСУ и независимый оборонный аналитик заявили, что эти данные дают в целом точную картину", - отмечается в материале.

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По сведениям журналистов, ухудшение работы украинской ПВО происходит на фоне того, что РФ усиливает атаки беспилотниками и ракетами и запускает все больше трудноуязвимого оружия, такого как баллистические ракеты. Кроме того, у Киева заканчиваются боеприпасы для поставленных Западом зенитно-ракетных систем Patriot, которые были его лучшей защитой от таких атак.

WSJ отмечает, что усиление атак с воздуха приводит к разрушению инфраструктуры и городов, "истощая и без того скудные запасы ракет, которые нужны Украине, чтобы не допустить российские ВВС в свое небо".

Представитель европейской военной разведки полагает, что следующие два или около того месяца будут иметь решающее значение насчет того, удастся ли сдержать ВВС РФ до прибытия в Украину новых западных средств ПВО.

"Чем меньше угроза украинской обороны для российской авиации, тем больше угроза для украинских сил на земле и критической инфраструктуры", - сказал эксперт Дуглас Барри.

За последние шесть месяцев РФ выпустила примерно на 45% больше беспилотников и ракет, чем за предыдущий полугодовой период. Представитель Военно-морских сил Украины сказал, что отражение большего числа атак приводит к истощению запасов боеприпасов. Кроме того, по его словам, мощные атаки также могут перегрузить украинскую оборону, поскольку системы ПВО иногда не могут достаточно быстро перезарядиться.

Россия за последние шесть месяцев запустила почти вдвое больше дронов "Шахед" - 2 628, чем за предыдущий период. Аналитики подчеркнула, что враг частично использует беспилотники для проверки систем ПВО перед запуском ракет. Оккупанты запустили также 114 баллистических и 46 гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" (33 и 27 соответственно за предыдущие шесть месяцев).

"За последние шесть месяцев Украина сбила только 10% баллистических ракет, выпущенных Россией. Согласно данным, она не перехватила ни одной ракеты С-300 и С-400, выпущенной по территории Украины до сих пор в этом году", - подчеркивается в статье.

В центре внимания ПВО Украины - сегодня это стоит знать

Напомним, 11 мая президент Владимир Зеленский сделал важное заявление насчет предоставления вооружения Украине со стороны партнеров. Украинский лидер отметил, что украинцам помогает привезенное в нашу страну оружие, а не объявленное.

Ранее Германия пообещала срочно предоставить Украине еще одну батарею ЗРК Patriot. Позже американские власти поддержали выделение десятков миллиардов гривень на помощь украинцам. По сведениям Пентагона, новая помощь со стороны США в ближайшее время может оказаться на нашей территории.

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