Отмечается, что Украина обращалась к польской стороне с такой инициативой.

В Польше рассматривают вопрос о возможном привлечении своих систем ПВО для сбития российских ракет вблизи польских границ.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", – сказал в комментарии "Укринформу" представитель МИД Польши Павел Вронский.

Он также отметил, что Украина обращалась к польской стороне с такой инициативой. Разговоры по этому вопросу в Польше появились после инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой в марте. Тогда она пробыла на территории страны 39 секунд.

Видео дня

Вронский отметил, что обсуждается и то, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины, а также возможные юридические последствия этого решения. Свою оценку должны дать специалисты по международному праву, поскольку речь идет о возможном сбитии ракет, которые могут нанести значительный ущерб на земле после падения. Также технические специалисты должны прийти к согласию в вопросе того, при каких условиях можно сбивать российские ракеты.

При этом польский чиновник подчеркнул, что о физическом пребывании элементов польской системы ПВО в Украине речь не идет.

"Об этом вообще нет никакой дискуссии в Польше. Нет такой возможности, чтобы польская система ПВО была вне границ страны", – резюмировал Павел Вронский.

Сбитие российских ракет другими странами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО может сбивать российские ракеты, летящие над Украиной без того, чтобы самолеты альянса пересекали украинское воздушное пространство. Он подчеркнул, что такой шаг будет сугубо оборонительной тактикой и не создаст риска прямого боя с российскими войсками.

"Поэтому мой вопрос: в чем проблема? Почему мы не можем их сбить? Это защита? Да. Это нападение на Россию? Вы сбиваете российские самолеты и убиваете российских пилотов? Нет. Так в чем проблема втягивания стран НАТО в войну? Такого вопроса нет. Сбивайте то, что в небе над Украиной. И дайте нам оружие для использования против российских войск на границах", – отметил Зеленский.

Напомним, что ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что страны альянса должны использовать свои средства ПВО, расположенные в Восточной Европе, для сбития российских ракет и беспилотников, нацеленных на украинские города.

Вас также могут заинтересовать новости: