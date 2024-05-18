По его словам, РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия.

Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. Закрыта лишь четверть потребностей.

Об этом в интервью агентству AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает DW. По его словам, РФ может атаковать нашу территорию из любого оружия, ведь Украина имеет лишь "около 25 процентов того, что нам нужно" для защиты неба.

"Это самое большое преимущество, которое имеет Россия. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые размещены на территории России, с помощью западного оружия", - отметил президент. Видео дня

Зеленский подчеркнул, чтобы иметь паритет в воздухе, Украине нужно 120-130 современных самолетов. По его мнению, флот должен полностью состоять из F-16.

Украине не хватает ПВО - последние новости

Как сообщал УНИАН, основная причина, позволившая россиянам пересечь границу на Харьковском направлении, связана с нехваткой ПВО, возникшей в связи с долгим ожиданием помощи от партнеров.

"Пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией... 8 месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто", - сказал накануне президент Владимир Зеленский.

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