Эксперты отмечают, что первой задачей такого предприятия будет ремонт уже имеющихся систем, после чего он сможет постепенно локализовать их производство.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер во время общего собрания Rheinmetall, говорится на странице в сети Х проекта "Помощь Германии Украине".

"Относительно запланированного совместного предприятия: скорее всего, пройдет еще по крайней мере год или два, прежде чем производство может начаться, и все предварительные шаги, такие как подписание меморандума о взаимопонимании, создание СП, будут сделаны. Никаких дальнейших деталей не было объявлено", – говорится в сообщении.

Паппергер также объявил, что обещанные пока 40 БМП Marder 1A3 будут поставлены в Украину, начиная с этого месяца до сентября.

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В Defense Express отметили, что решили проверить информацию, учитывая, что источником этой информации действительно является только указанный аккаунт. Портал подчеркивает, что недавно Rheinmetall провел подведение итогов первого квартала 2024 года во время которых речь шла и о планах немецкого оборонного гиганта в отношении Украины. Планы под простым тезисом: "миссия – стать первым вариантом для вооруженных сил Украины".

По данным военного портала, среди отметок по локализации партнерства – прямая отсылка к производству Fuchs, снарядов и самоходной зенитной установки Skynex. Так, о производстве в Украине Fuchs -– это уже утвержденный проект. А остается лишь совместное производство систем ПВО. Но и о них Паппергер говорил на презентации отчета за 2023 год в середине марта 2024 года. Тогда он прямо отметил, что в планах компании создать в Украине производства военной техники, снарядов, пороха и зенитного вооружения.

"Таким образом то, что у Rheinmetall в планах создать в Украине совместное производство систем ПВО – абсолютная правда... Также следует понимать, что первой задачей такого предприятия будет ремонт уже имеющихся систем, после чего он сможет постепенно локализовать их производство", – подчеркивает Defense Express.

Rheinmetall в Украине

Ранее УНИАН писал, что немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Отмечалось, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

В марте 2024 года председатель правления немецкого концерна Армин Паппергер заявлял, что Rheinmetall уже в ближайшее время начнет строительство снарядного завода в Украине, также в планах - производство бронетехники.

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