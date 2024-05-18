Министр обороны страны объявил, что учения уже стартовали.

В Германии уже стартовали учения на ЗРК Patriot, который страна накануне согласилась дополнительно предоставить Украине.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с литовским коллегой в Берлине, цитирует немецкое Минобороны. Писториус подчеркнул нынешний вклад Германии в поддержку Украины.

Он напомнил, что Германия поставит Украине еще одну систему Patriot и обучение украинских специалистов для этого уже начато. Германия также поддерживает Украину системами IRIS-T, зенитными установками "Гепард" и артиллерийскими боеприпасами.

Видео дня

Также Писториус отметил, что в рамках возглавляемой Германией Коалиции по противоракетной и противовоздушной обороне Германия поддерживает долгосрочное укрепление противовоздушной обороны Украины.

Усиление украинской ПВО

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова присоединиться к немецкой инициативе по усилению защиты украинского неба и сейчас рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.

СМИ писали, что Греция планирует передать Украине ЗРК Patriot. Правительственные источники уверяют, что США предоставили "гарантии" безопасности для страны от турецкой угрозы на все время, пока идет передача Patriot, не уточняя, что это за "гарантии".

Вас также могут заинтересовать новости: