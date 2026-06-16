В Украине создали устойчивую к РЭБ ракету, которая запускается с аэростатов

Ракета наводится с помощью навигационной системы, но на высоте около 6 километров навигация полностью отключается.

В Украине создали ракету DART, которая предназначена для запуска с аэростатов. Одной из ее особенностей является устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет "Милитарный".

Отмечается, что ракету разработала украинская компания Center of Innovative Technologies Program. Ее запуск осуществляется со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 километров.

В издании поделились, что точность активации и стабильность траектории полёта ракеты во всём диапазоне условий сброса обеспечиваются специальными сервоприводами.

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Общая длина корпуса DART составляет 1,84 метра, а масса – 13 кг. В зависимости от конфигурации масса боевой части ракеты составляет от 3,5 до 10 кг. Также в состав боевой части входят поражающие элементы из графита.

В издании добавили, что ракета наводится с помощью навигационной системы, но на высоте около 6 километров навигация полностью отключается, после чего включается твердотопливный двигатель и она продолжает движение к цели без изменения курса.

В Center of Innovative Technologies Program рассказали журналистам, что именно отключение систем навигации во время полета позволяет сделать ракету устойчивой к РЭБ.

"Аэростаты – это уже не наша разработка, а совместная с партнерами", - отметили в компании.

В Center of Innovative Technologies Program заявили, что уже в ближайшее время ракета DART пройдет кодификацию в Министерстве обороны Украины. Также компания планирует создать баллистическую ракету и ракету класса "земля–воздух" на базе DART.

В Украине завершили разработку собственной антибаллистической ракеты

Ранее соучредитель Fire Point Денис Штилерман сообщил, что компания завершила разработку зенитной антибаллистической ракеты. По его словам, ракета уже прошла доказала свою управляемость в воздухе из C2-центра.

Штилерман подтвердил, что эта ракета управляемая в воздухе и приспособлена для перехвата баллистических целей.

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