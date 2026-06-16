Украинская антибаллистическая ракета полностью готова, - соучредитель Fire Point

По словам соучредителя компании Fire Point, соответствующие испытания ракеты уже прошли.

Зенитная ракета-перехватчик баллистических ракет от Fire Point доказала свою управляемость в воздухе из C2-центра. Эта ракета способна перехватывать баллистические ракеты. Об этом соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сообщил в комментарии "Милитарному".

Система FREYA будет укомплектована немецкими радарами от Hensoldt

В частности, Штилерман рассказал о совместной с европейцами разработке проекта FREYA с целью усиления противоракетной и противовоздушной обороны. К этому проекту присоединяется и немецкая компания Hensoldt, известная производством радаров и радиолокационных систем.

"Их радар будет выполнять функции tracking-радаров, радара сопровождения… Их радар TRML-4 – очень хороший радар. Сейчас мы начнем объединять его с нашей ракетой и центром C2, а также получать от него команды для того, чтобы направлять ракету в зону, где ракета C2 уже может перехватить баллистическую ракету", – сообщил Штилерман.

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Ожидания от развития проекта

"Мы можем показать, что Украина сейчас не только получатель какой-то помощи, но уже стала неотъемлемой частью европейской стратегии безопасности и что мы можем производить достаточно сложные вещи в очень больших количествах. И мы очень быстро продвигаемся. Поэтому мы предлагаем на совершенно новых принципах организовать европейскую безопасность в отношении, например, антибаллистического щита", – подчеркнул Штилерман.

Он отметил, что та защита, о которой заявляют в странах Европы, способна перехватывать "старые, полностью алюминиевые ракеты". По его словам, такая защита в Европе "не имеет опыта перехвата ракет на большой скорости, которые попадают в цель [со скоростью] более 1 тыс. 200 метров в секунду".

Кроме того, по его словам, в Украине предлагают европейцам обучение на основе запусков "девятки".

"Девятка" – это полностью композитная ракета, она очень скоростная, давайте отслеживать её и учиться перехватывать, и обучайте свои радары, чтобы вы могли отслеживать такие современные, полностью композитные ракеты", – сказал Штилерман.

Готовность ракеты-перехватчика для системы FREYA

"Ракета полностью готова, потому что мы провели испытания ракеты. Был тот полет. Она полностью на максимальных ускорениях отклонялась и имитировала получение очень агрессивной команды от C2-центра по поводу своего управления", – сказал Штилерман.

Он подтвердил, что эта ракета управляемая в воздухе и приспособлена для перехвата баллистических объектов.

Украина провела испытания собственной зенитной ракеты – что известно

Как сообщал УНИАН, зенитная ракета FP-7.X совершила полет с полностью управляемым маневрированием. В частности, FP-7.X станет базовой платформой для разработки системы противоракетной обороны FREYA. Прилагаются все возможные и даже невозможные усилия, чтобы эта система противобаллистического перехвата стала реальностью как можно скорее, а Украина смогла самостоятельно защитить свое небо.

Некоторые специалисты рассматривают её как дешёвую альтернативу ракетам зенитного комплекса Patriot.

Разработчики утверждают, что FP-7.X может развивать скорость от 1500 до 2000 м/с. Длина ракеты составляет 7,25 м, внешний диаметр – 1,15 м, а диаметр фюзеляжа – 0,53 м. Первые пуски были продемонстрированы в феврале этого года.

FP-7.X оснащена головкой самонаведения (ГСН), работающей по принципу инфракрасного изображения. Кроме того, планируется установка полуактивной ГСН от немецкой компании Diehl Defence.

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