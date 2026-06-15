Украина получила пакет ракет для системы Patriot, – Зеленский

Во время ночной вражеской атаки применялись эти ракеты.

Недавно в Украину поступил пакет ракет Patriot, поэтому нам было чем отражать баллистику. Об этом заявил президент после осмотра последствий российского удара по Киево-Печерской лавре, сообщает Новини.LIVE.

"У нас недавно был пакет ракет Patriot, его доставили в Украину. Слава Богу, был этот пакет. Сейчас, после того как мы использовали соответствующие ракеты, об этом можно говорить", - сказал президент.

По его словам, силы ПВО имели средства, чтобы реагировать на ракетную атаку, но не удалось отразить массированный налет ударных дронов.

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"Было достаточно, чтобы сбивать баллистику, но, как видите, не все дроны были сбиты", – сказал Зеленский.

Ночная атака РФ по Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июня только по Киеву враг нанес удар 60 ракетами. На данный момент уже известно о 28 раненых и 4 погибших в результате вражеского удара по столице.

Также из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке. ГСЧС ликвидировали пожар на крыше собора.

В Харькове РФ повторно атаковала объект, когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий удара. В результате российского удара по Харькову погибло 5 человек, еще 9 получили ранения.

В Днепре россияне нанесли удар по железнодорожной станции, колледжу и предприятию. Кроме того, враг атаковал этой ночью Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Николаевскую области.

В целом, по данным Воздушных сил, радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 681 средство воздушного нападения – 70 ракет и 611 БПЛА различных типов: 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков – оккупированный Крым); 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская обл. – РФ); 30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К (районы пусков – Вологодская, Курская обл. РФ); 611 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда, оккупированный Крым).

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