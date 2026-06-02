Украинские дроны парализовали один из крупнейших российских НПЗ, – Reuters

Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России и принадлежит компании "Лукойл", прекратил переработку нефти с 29 мая после атаки украинских дронов, которая привела к пожару и повреждениям.

По словам собеседников агентства Reuters, после удара была остановлена установка первичной перегонки нефти CDU-1, на которую приходится около 40% мощностей завода. Также прекратили работу установки CDU-5 и CDU-6.

Отмечается, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Предприятие произвело около 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что за январь – май текущего года украинские военные смогли нанести удары по 15 российским нефтеперерабатывающим заводам.

В начале июня стало известно, что в РФ запретили экспорт авиационного топлива до конца ноября, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке из-за украинских атак на российские НПЗ.

2 июня сообщалось, что Краснодарский край в России атаковали дроны. Тогда загорелся один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов – Ильский НПЗ.

