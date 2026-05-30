Украина и Канада запускают совместное производство беспилотников для ВСУ

Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.

Украина и Канада укрепляют оборонно-промышленное сотрудничество и запускают новый проект по производству украинских беспилотных систем на территории этой североамериканской страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Там отметили, что проект предусматривает запуск производства украинских разведывательных беспилотников в Канаде. Произведенные дроны будут направлены Силам обороны Украины.

Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады. В его рамках создается новое совместное предприятие Airlogix-Sentinel между украинской defense tech-компанией Airlogix и канадским производителем беспилотных систем Sentinel Research and Development.

Видео дня

Важно, что проект, который будет реализован при поддержке правительств Украины и Канады, ускорит поставки украинским воинам оборудования для проведения разведки и планирования операций. В Минобороны добавили:

"Совместное производство с Украиной создает возможности и для Канады. Речь идет о расширении канадских производственных мощностей в сфере критических технологий и доступе к эффективным решениям современной войны".

Отмечается, что Украина и Канада продолжат работать над совместными решениями, которые соответствуют интересам безопасности обоих государств в рамках партнерства win-win и украинской стратегии обороны.

Дроны для Украины

Несмотря на распространенное мнение, что западное вооружение обычно стоит дорого, немецкий аналог российского "Ланцета" оказался относительно доступным решением в своем классе.

Стоимость одного такого барражирующего боеприпаса для Украины составляет 17 тысяч евро. В самой Helsing отмечают, что HX-2 в настоящее время является одним из самых доступных барражирующих боеприпасов в своем сегменте.

Вас также могут заинтересовать новости: