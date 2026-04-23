Не Китаем единым: Украина нашла альтернативного поставщика дронов, – СМИ

Полной независимости от Китая нет, но путь выбран в этом направлении.

На фоне трудностей с закупкой дронов в Китае Украина начала наращивать импорт беспилотников, произведенных на Тайване. Об этом пишет Nikkei Asia.

Ссылаясь на данные Тайбэйского научно-исследовательского института демократии, общества и новых технологий (DSET), издание отмечает, что в прошлом году экспорт тайваньских дронов в Европу вырос в 40 раз – с 2,5 тысяч в 2024-м до 107 тысяч в 2025-м. Но в этом году только за январь-март поставки составили 136 тысяч единиц – почти на треть больше, чем за весь прошлый год.

Основными странами-покупателями тайваньских дронов являются Польша и Чехия, но, как отмечает Nikkei Asia, эти страны являются лишь воротами для дальнейшей переправки беспилотников в Украину.

Тайвань сейчас пытается воспользоваться геополитической ситуацией, когда все больше стран обеспокоены доминированием Китая в поставках готовой электроники и компонентов к ней.

"Экспорт тайваньских беспилотников в Европу в настоящее время в значительной степени осуществляется частными закупками и направляется в Украину, тогда как новые требования к государственным закупкам "без Китая" в некоторых европейских странах создают новые возможности для Тайваня", – говорит внештатный научный сотрудник DSET Линь Тин-Вэй.

Однако для островного государства оказалось непросто масштабировать производство. Стране не хватает производственных мощностей, она зависит от некоторых иностранных технологий, а также от Китая в отношении некоторых компонентов и сырья.

Поэтому пока что именно Китай остается основным поставщиком дронов в Европу, в частности в упомянутые Польшу и Чехию.

Проблемы с закупками дронов в Китае

Как писал УНИАН, китайское правительство намеренно препятствует поставкам электронных комплектующих для дронов (двигателей, батарей, систем управления полетом) через страны Балтии и Польшу, поскольку знает, что они предназначены для украинского оборонного производства. Такие ограничения направлены именно на подрыв дронной промышленности Украины, которая критически зависит от этих поставок.

Несмотря на определенный прорыв в локализации производства дронов в Украине, полная независимость от китайских компонентов остается невозможной. Украина все еще вынуждена импортировать батареи, углерод и отдельные материалы, поскольку Китай доминирует на мировом рынке.

