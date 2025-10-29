В то же время, китайские компоненты уже неоднократно обнаруживали в российском оружии, в частности, в беспилотниках тоже.

Пекин препятствует попыткам украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через союзные страны, такие как страны Балтии и Польша, сообщает немецкое издание NTV.

"Сейчас китайское правительство даже запрещает поставки компонентов в эти страны, поскольку знает, что они потом попадут к нам в Украину", - рассказал в интервью ряду СМИ соучредитель Iron - сети украинских и международных оборонных компаний Юрий Ломиковский.

В материале утверждается, что правительство Пекина намеренно ограничивает поставки, чтобы подорвать украинское производство дронов, потому что именно это оружие стало решающим в борьбе против российских войск.

Отмечается, что украинская армия использует дроны не только для ударов по важным командным и логистическим объектам россиян, но и по критической энергетической инфраструктуре.

"Оружие, которое уже проникло далеко вглубь российской территории, оказывает на Москву не только военное, но и, прежде всего, социальное, экономическое и политическое давление", - заявил военный аналитик Хендрик Реммель из аналитического центра немецких вооруженных сил German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) в интервью телеканалу.

В публикации говорится, что ситуация в России напряженная, поскольку растут как инфляция, так и цены на энергоносители. В дополнение, Кремль объявил о повышении налога на добавленную стоимость.

"Есть признаки того, что стратегия дальних ударов с использованием высокоточного оружия, прежде всего дронов, постепенно приносит успех", - считает Реммель.

Однако, по мнению издания, экспортные ограничения Китая сильно бьют по украинцам и ставят под угрозу их успех на фронте. В частности, двигатели, батареи и системы управления полетом для дронов преимущественно происходят из Китая.

По оценкам Ломиковского, объем украинской оборонной технологии примерно стоит 35-40 миллиардов долларов США. Сейчас более 800 компаний участвуют в этом постоянно растущем рынке.

Однако дронная промышленность сильно зависит от импорта китайских комплектующих, поскольку лишь около 40 процентов производится на месте.

Поэтому, как рассказало издание, Украина пытается получить необходимые компоненты для дронов обходными путями, например, через торговлю с американскими компаниями, которые имеют производственные мощности в Европе.

"Но самое главное, над чем мы работаем, - это продвижение локализации цепей поставок в Украине", - поделился Ломиковский.

Он добавил, что чтобы в долгосрочной перспективе наладить производство, которое сможет конкурировать с Китаем по эффективности и стоимости, необходимы большие европейские инвестиции и сотрудничество с Украиной.

По мнению Ломиковского, деньги следует направлять на исследования и создание стартапов, чтобы европейская оборонная промышленность оставалась конкурентоспособной.

В статье подчеркивается, что несмотря на официальные заявления Пекина о "нейтралитете" в войне России против Украины, китайские компоненты неоднократно обнаруживали в российском оружии и это были не только дроны.

Также ЕС и США высказывали подозрения, что китайские компании помогают России и обходить ограничения, введенные против этой страны в энергетическом секторе.

