Украина разработала морской дрон-РЭБ, оснащенный ракетами для борьбы с авиацией РФ

Он способен развивать скорость до 90 км/ч и перевозить до 300 килограммов полезной нагрузки.

Компания Center of Innovative Technologies Program представила украинский морской дрон SIRENA, оснащенный мощным РЭБ и ракетами противовоздушной обороны. Об этом представитель компании рассказал "Милитарному".

По его словам, морской дрон спроектирован в формате "тримаран" – судно с тремя параллельными корпусами, соединенными в верхней части. Такая конструкция обеспечивает повышенную остойчивость, хорошие мореходные качества и высокую скорость

SIRENA специально разработана для проведения сложных операций радиоэлектронной борьбы. Речь идет об операциях в закрытых и спорных морских акваториях.

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Тримаран способен развивать скорость до 90 км/ч и нести до 300 килограммов полезной нагрузки.

Разработчики рассказали, что главной особенностью комплекса является интегрированное многодиапазонное средство подавления. Предполагается, что оно работает в широком частотном диапазоне от 300 до 6000 МГц.

"Благодаря этому платформа способна одновременно блокировать вражескую связь, навигационные сигналы GNSS и каналы управления беспилотниками. Радиус эффективного электронного подавления средств противника достигает 30 километров. Для обеспечения высокой боевой эффективности тримаран оснащен радаром Pelican V1 и системой РЭБ Scorpion V5. Scorpion подавляет навигационные системы, в частности автопилот. Также может работать против "Шахедов", – рассказал представитель компании.

Помимо средств подавления, как говорится в материале, на борту установлена пусковая установка SeaDRAGON, способная применять ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder.

SIRENA может выполнять миссии в автономном, полуавтономном и дистанционном режимах без необходимости прямой видимости с командным пунктом, а также непрерывно действовать до 24 часов, обеспечивая защиту побережья и ведение разведки на расстоянии до 800 километров.

Производство оружия в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине создали ракету DART, предназначенную для запуска с аэростатов. Одной из ее особенностей является устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Ракету разработала украинская компания Center of Innovative Technologies Program. Ее запуск осуществляется со стратосферных шаров на высоте от 12 до 18 километров.

Точность активации и стабильность траектории полёта ракеты во всём диапазоне условий сброса обеспечиваются специальными сервоприводами. Общая длина корпуса DART составляет 1,84 метра, а масса – 13 кг. В зависимости от конфигурации масса боевой части ракеты составляет от 3,5 до 10 кг. Также в состав боевой части входят поражающие элементы из графита.

Ракета наводится с помощью навигационной системы, но на высоте около 6 километров навигация полностью отключается, после чего включается твердотопливный двигатель, и она продолжает движение к цели без изменения курса.

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