'Тихая смерть': украинские роботы заставляют оккупантов отступать в панике, – CNN

Украина массово применяет боевых роботов и дроны, превращая фронт в технологическое поле боя, где ключевую роль играют алгоритмы, а не пехота.

Война в Украине стремительно переходит в новую фазу, где ключевую роль играют роботы, дроны и дистанционно управляемые боевые системы. Украинские подразделения все чаще ведут боевые операции без непосредственного участия пехоты, управляя ударами из подземных центров управления в десятках километров от фронта, говорится в репортаже CNN.

Реальная война изменилась: вместо окопов – экраны мониторов, вместо штурмов – скоординированные атаки роботизированных платформ.

Операторы описывают современный бой как серию дистанционных ударов, напоминающих видеоигру, но с реальными последствиями.

"Слышен свист, клубок пыли, пауза, пока зернистое изображение перекалибруется, а затем сокрушительный взрыв", – описывают журналисты одну из операций.

Под землей ветераны боев за Авдеевку и Бахмут теперь управляют роботизированными штурмами, которые не требуют физического присутствия на поле боя. Один из командиров объясняет, что вся операция может происходить без единого солдата в зоне поражения.

"Тихая смерть": роботы, которых не слышно до последнего момента

Украинские наземные роботы, перевозящие взрывчатку, российские военные уже прозвали "тихой смертью". Они слышат их приближение лишь за 10 метров – в пределах радиуса взрыва.

Во время одного из штурмов первый робот наткнулся на обломки и изменил маршрут, после чего произошел взрыв, за которым сразу последовали следующие удары. По замыслу, такие действия должны дезориентировать противника и открыть путь другим роботизированным платформам.

В подразделении "NC13" Третьей штурмовой бригады подсчитали эффективность новой тактики по результатам 164 штурмов и пришли к выводу, что для такого же результата потребовалось бы 2300 военных.

Командиры признают, что раньше подобные операции стоили бы огромных человеческих потерь. Офицеры говорят, что раньше ожидали бы потерять половину подразделения. Теперь эти потери просто исчезли.

"Я тогда даже представить себе такого не мог", – сказал Бар, заместитель командира подразделения, о своем участии в жестоких городских боях на Донбассе. "Но я понимаю, что если бы такое снаряжение было доступно в то время, больше моих товарищей выжило бы".

"Технологии решают все"

Украинские командиры признают, что война кардинально изменилась.

"Тогда война была более мужской. Теперь технологии решают все. Пути назад нет", – говорит командир подразделения Николай (Макар) Зинкевич.

Операторы подчеркивают, что ключевым фактором стала не только техника, но и программирование и сети связи между роботами.

"Ключ не в транспортных средствах, ключ – в уме и в том, как это спланировано", – объясняет инженер подразделения Гора.

Россия вынуждена реагировать

По данным украинских подразделений, роботизированные системы уже влияют на поведение российских войск на поле боя. Они вынуждены менять позиции, избегая участков, где могут появиться наземные дроны или дистанционные ударные системы.

Параллельно Украина пытается компенсировать нехватку личного состава массовым внедрением автоматизированных решений – от ударных роботов до дистанционных пулеметных платформ.

Наземные роботы теперь выполняют не только ударные задачи, но и логистику: доставляют боеприпасы, воду и эвакуируют раненых. Некоторые платформы могут оставаться в засаде днями, ожидая цель.

"Когда мы развернули робота против врага, они просто запаниковали", – рассказывает оператор. – "Они ползали по земле и не знали, что делать".

Украинская война все больше напоминает сетевую операцию, где решающими становятся скорость реакции, связь и алгоритмы, а не количество солдат на поле боя. И хотя обе стороны продолжают нести потери, характер боевых действий уже изменился навсегда, подытоживает издание.

Роботы на фронте – последні новини

Ранее сообщалось, что на Покровском направлении украинские военные провели эвакуацию раненого сослуживца с помощью наземного роботизированного комплекса. Операцию осуществили бойцы 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.

Также НРК используют в качестве подвижного средства РЭБ. Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал, что наши НРК могут заменить людей. По его словам, есть примеры, когда определенную позицию занимали исключительно одни только роботы или брали кого-то в плен.

