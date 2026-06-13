В Запорожской области дроны массированно 'накрыли' полигон с оккупантами (видео)

Дроны атаковали полигон "Восточный", а также ряд российских средств ПВО и пунктов управления беспилотниками.

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 12 июня атаковали места дислокации российских военных на полигоне во временно оккупированной части Запорожской области.

Под удар попали подразделения, которые проходили подготовку перед отправкой на фронт, сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

По его словам, множественные удары были нанесены по полигону "Восточный" вблизи села Новопетровка. Там, по данным украинских военных, проходили подготовку военнослужащие сразу нескольких российских подразделений, в частности 40-й отдельной бригады морской пехоты, а также 1461-го и 1466-го мотострелковых полков.

Помимо полигона, украинские операторы дронов поразили ряд других военных целей противника. Среди них: зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе населенного пункта Вершина Друга, зенитная установка ЗУ-23 и расчет переносного зенитного ракетного комплекса вблизи Новопетровки.

Также сообщается о поражении пункта управления подразделения беспилотников российской армии в Новоандреевке Донецкой области и временного пункта дислокации операторов БПЛА в Довжанске на оккупированной Луганщине.

По информации Бровди, подразделения, находившиеся на полигоне "Восточный", привлекаются к боевым действиям на Гуляйпольском направлении в Запорожской области.

Другие атаки дронов – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу, 13 июня, в Темрюкском районе Краснодарского края РФ беспилотники атаковали морской терминал. После удара на территории объекта вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек, еще трое получили ранения.

Кроме того, в результате атаки на Россию 12 июня были поражены два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, комбинат в Тольятти, командные пункты и логистические объекты врага.

Вас также могут заинтересовать новости: