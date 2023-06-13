Уудар по Украине Россия, в частности, нанесла из восьми бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

В Воздушных силах ВСУ уточнили данные по уничтоженным крылатым ракетам россиян, которые те выпустили по Украине в ночь на 13 июня.

В частности, в утренней сводке ВВС указывается, что удар по Украине страна-агрессор нанесла из восьми бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления.

Всего Россией было выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех БПЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон.

Под утро рашисты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95МС. По предварительным данным, на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, которая была уничтожена украинской ПВО.

Атака РФ по Украине 13 июня - главное по состоянию на утро

Во время воздушной тревоги в ночь на 13 июня Россия осуществила массированный пуск крылатых ракет типа Х-101/555 и "Шахедов" по территории Украины.

Сообщалось о попадании в Харькове, над столицей силы противовоздушной обороны уничтожили все цели, а вот в Кривом Роге российская ракета влетела, в частности, в пятиэтажку.

По состоянию на утро вторника известно о трех погибших и 25 раненых, продолжается разбор завалов. Кроме того, в Кривом Роге также есть попадания и в другие гражданские объекты - тоже не без пострадавших.

В то же время, уже утром в ряде областей Украины повторно объявляли воздушную тревогу, мониторинговые Telegram-каналы писали о новом пуске крылатых ракет в сторону Украины.

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