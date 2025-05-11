Россияне также будут пытаться "пробить" оборону на Запорожском направлении.

Есть несколько направлений, где враг в ближайшее время будет сосредотачивать свои основные наступательные усилия. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью на Армия TV.

"Враг будет сосредотачивать основные усилия в ближайшей перспективе, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На создание буферной зоны, как они ее называют, на территории Украины вдоль границы в Харьковской и Сумской области. Также с высокой вероятностью будут пытаться "пробить" оборону на Запорожском направлении. И с большой вероятностью попытаются развивать наступление с форсированием водной преграды в Херсонской области", - подчеркнул он.

Палиса отметил, что российский террор по гражданским украинцам влияет на переговорную позицию США и это неоднократно подчеркивал в своих обращениях президент Украины Владимир Зеленский, а также об этом говорил и президент США Дональд Трамп. "Жертвы террора не стоят изменения этого мнения", - сказал он. При этом отметил, что россияне понимают только силу, поэтому их нужно остановить. "Они могут это делать и они это делают", - добавил Палиса.

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Он отметил, что помощь США и европейских партнеров сейчас очень важна для Украины. По его словам, на сегодня наше государство не может заменить своим вооружением некоторые виды американского оружия, боеприпасов, но идет работа над этим вопросом. "Сейчас ведется работа над расширением способности украинского оборонно-промышленного комплекса, номенклатуры производства и создания собственных систем ПВО, собственных ракетных комплексов оперативно-тактического уровня, боеприпасов для уже полученных от партнеров комплексов ПВО", - рассказал Палиса.

Война в Украине - новости

Российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая - в Турции, без предварительных условий. В то же время о предложении о прекращении огня на 30 дней он не упомянул.

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что, если Россия хочет продемонстрировать готовность завершить войну, то она сначала должна согласиться на 30-дневное завершение огня, а потом дойдет очередь и до других вопросов, среди которых и предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле.

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