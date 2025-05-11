Украина - одна из немногих стран Европы, которая может добывать титан, а в титановых рудах содержится скандий, который применяется в сплавах для производства самолетов.

Украина - одна из немногих стран Европы, которая может добывать титан, и именно его месторождения будут интересны для американских инвесторов после заключения соглашения о недрах с США. Об этом рассказала доктор геологических наук, заведующая отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Елена Ремезова для РБК-Украина.

"Титан имеет очень много областей применения. В изделиях из титана добавленная стоимость очень высокая. Это военно-промышленный комплекс, это самолеты, современные корабли, это оружие. И вообще любое машиностроение нуждается в титане", - отметила она.

Кроме того, титан нужен в области протезирования, а если совместить добычу титана и лития, можно получить мощные аккумуляторы для гибридных авто. При этом в Украине в некоторых местах залежи титана совпадают с залежами лития, отметила она.

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Также титановые руды важны американским инвесторам и в контексте производства самолетов, отмечает ученая:

"В титановых рудах содержатся скандий, ванадий. А скандий, между прочим, содержится в тех сплавах, которые используются американцами для производства самолетов F-16 и F-35. Для производства самолета его надо несколько сотен килограммов, чтобы сделать современные сплавы, потому что они дают устойчивость".

Она также прокомментировала различные оценки украинских запасов титана.

"Мы считаем так: если посчитать запасы, плюс - ресурсы, долю того, что недоразведано и не изучено, то это может быть и все 20% мировых запасов титана. По запасам указывают 7-10%. Россияне всегда писали, что у нас 1%, что не является правдой. Правда заключается в том, что лучшее российское месторождение титана будет хуже посредственного нашего", - отметила она.

Соглашение о недрах - что надо знать

В начале мая 2025 года министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соглашение о недрах между странами. Оно предусматривает создание Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинское государство. 8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение.

Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, комментируя соглашение, отметила, что в рамках соглашения собственность и контроль за недрами остается за Украиной.

Между тем в Госдепе заявили, что заключенное соглашение не связано с переговорами о завершении войны.

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