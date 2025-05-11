Тэмми Брюс высказалась о России в контексте последних новостей и вспомнила сделку с Украиной.

США будут судить о России не по её словам, а по её действиям, заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс. Кроме того, она упомянула заключение сделки между Украиной и США по полезным ископаемым.

"Речь идёт не об использовании средств американских налогоплательщиков, а о прибыли от этой сделки, часть которой поступает в фонд, который поможет Украине восстановиться", - добавила она в своем выступлении, опубликованном в X (Twitter).

По словам Брюс, это очень важный момент. Ведь теперь между нашими странами наблюдается "партнерство". Хоть оно и отдельно от обсуждений по прекращению огня и самой войны.

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"Но суть в том, что теперь Америка действует рука об руку с Украиной, и это — значительное усиление национальной безопасности для этой страны. Мы также понимаем, что Украине придётся восстанавливаться. Но при этом мы неоднократно подчёркивали: чтобы двигаться вперёд в разрешении конфликта, необходимо прекращение огня", - подытожила пресс-секретарь Госдепартамента.

Другие новости о попытках добиться перемирия

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп сделал первое заявление после отказа Путина от перемирия с 12 мая. "Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта нескончаемая "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", - заявил он.

Кроме того, Мерц неожиданно заявил, что готов позвонить Путину, но для этого, конечно же, есть условие. Это, по его словам, должно произойти исключительно в координации со странами Европы.

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