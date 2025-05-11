По мнению канцлера Германии, прекращение огня должно стать условием для переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что прекращение огня в Украине должно стать условием для переговоров между обеими сторонами. Об этом пишет Spiegel.

Издание опубликовало реакцию немецкого лидера на идею российского диктатора, который отверг предложение о 30-дневном перемирии, выдвинутое Украиной и союзниками, зато захотел прямых переговоров в Стамбуле 15 мая.

"Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры. Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры", - сказал Мерц.

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Он подчеркнул, что Украина согласилась на такие действия "без всяких условий". По словам канцлера, если российская сторона сейчас сигнализирует о готовности к переговорам - это "хороший знак", но "этого далеко не достаточно".

Предложение Путина о переговорах в Стамбуле: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 11 мая Путин выступил с заявлениями относительно войны против Украины. О предложении о прекращении огня на 30 дней, которое выдвинули Киев и союзники, он не упомянул, однако обвинил Украину в многочисленных нарушениях "перемирия". Также он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Турции без предварительных условий. "Те, кто действительно хочет мира, не могут этого не поддержать", - сманипулировал диктатор.

Зеленский ответил ему, подчеркнув, что именно прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что Россия подтвердит прекращение огня - "полное, длительное и надежное", - начиная с 12 мая, и заверил, что тогда Украина готова встречаться.

Впоследствии пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Российская Федерация все же сначала требует переговоров с Украиной о первопричинах войны, а только тогда будут говорить о перемирии. Она сказала, что "на Банковой плохо прочитали стенограмму заявления Путина", если так отреагировали.

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