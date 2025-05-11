Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту США по мобильному телефону.

Европейские лидеры в субботу усилили давление на лидера России Владимира Путина, чтобы он согласился на 30-дневное прекращение огня в Украине без каких-либо условий, пригрозив дополнительными санкциями против Москвы и усилениями военной поддержки Киева.

При этом, как пишет Politico, важно, что президент США Дональд Трамп поддерживает европейские требования и готов внести свой вклад в реализацию и наблюдение за потенциальным прекращением огня - так заявляет европейская сторона.

Сообщается, что во время беседы лидеров в Мариинском дворце президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя инициативу позвонить Трампу по мобильному телефону и проинформировать его о ходе дискуссии.

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"Трамп ответил на звонок, хотя в Вашингтоне было еще 7 часов утра, и согласился поддержать европейские требования, по словам двух чиновников, знакомых с этим вопросом", - пишет Politico.

Предлагаемое прекращение огня будет осуществляться "под надзором главным образом Соединенных Штатов Америки, и в этом будут участвовать все европейцы", - сказал позже Макрон журналистам.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции в Киеве, что "мы благодарны американскому президенту за то, что он полностью поддерживает нашу инициативу". Позже он добавил, что "американское правительство обязано следить за прекращением огня".

Два европейских чиновника, присутствовавших в Киеве, назвали итоги встречи большим успехом, особенно потому, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой, хотя один из чиновников предупредил, что американский президент склонен быстро менять свое мнение.

Теперь многое зависит от того, как Путин отреагирует на требования Запада, сказали чиновники.

При этом один из источников в правительстве Германии сообщил, что Мерц и его коллеги по партии поручили своим советникам по внешней политике немедленно начать подготовку к заключению долгосрочного мирного соглашения, если Россия примет призывы к безоговорочному прекращению огня.

Российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлениями относительно войны, которую Российская Федерация ведет против Украины.

По его словам, Россия передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая. О предложении по прекращению огня на 30 дней он не упомянул.

При этом он предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая – в Турции, без предварительных условий. Завтра он поговорит об этом с турецким лидером Эрдоганом.

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