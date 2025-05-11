Интернет-пользователь отметил, что его семье в столице 40 тысяч гривень еле хватает на закрытие базовых потребностей.

Минимальная зарплата в Украине сейчас 8 тысяч гривень, а средняя в Киеве, как подсчитал портал по поиску вакансий work.ua, – достигла отметки 28 тысяч грн.

При этом в столице дорогая аренда – по состоянию на март средняя стоимость аренды "однушки" составляла 16,5 тыс. грн, а еще в апреле для некоторых домов резко выросли коммунальные тарифы. Кроме того, по карману жителей бьет, в частности, подорожание продуктов, услуг, одежды, обуви.

УНИАН решил выяснить, какой зарплаты хватает на жизнь в Киеве, и узнал мнения интернет-пользователей насчет этого на форуме Kidstaff. Жители столицы рассказали о том, сколько зарабатывают, а также тратят.

Видео дня

Сколько нужно денег для жизни в Киеве

Один из пользователей 5 мая поделился, что доход его семьи в месяц 1 400 долларов в перерасчете на эту иностранную валюту, то есть составляет приблизительно 57 тыс. грн. По его словам, они живут в собственном жилье и при этом не шикуют, а закрывают только базовые потребности (еда, коммунальные платежи) и покупают минимальное количество новой обуви и одежды.

Другой юзер написал, что его семья состоит из двоих взрослых и ребенка, при этом у взрослых зарплата по 20 тыс. грн в месяц, и этих денег еле хватает на то, чтобы были закрыты базовые потребности, и нет возможности откладывать. Участник беседы написал, что одежду в основном покупают ребенку, поскольку он растет, а сами донашивают то, что есть.

Еще один пользователь эмоционально отреагировал на сообщение насчет того, сколько нужно для жизни в Киеве тратить сейчас средств. Юзер считает, что с такими ценами, в столице тысяча долларов или евро (более 40 тыс. грн, - Ред.) – "это как минималка".

Позже к обсуждению присоединился еще один участник. Юзер написал, что у его семьи месячный доход 5600 евро (свыше 250 тыс. грн), из которого высчитывается 6% налога. По его словам, таких денег им хватает на все – на еду, они почти построили дом, делают покупки в жилье и откладывают средства.

Ранее УНИАН писал, какая должна быть минимальная зарплата в Украине. По мнению финансиста Елены Шепель, реальная минималка сейчас должна быть не менее чем 15 тыс. грн. Аналитик добавила, что в марте 2025-го фактический прожиточный минимум в нашей стране составлял 10 800 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: