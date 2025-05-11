Ермак подчеркнул, что "сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное".

Если Россия хочет продемонстрировать готовность завершить войну, она сначала должна согласиться на 30-дневное завершение огня, а потом дойдет очередь и до других вопросов, среди которых и предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Такое заявление сделал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в соцсети Telegram.

"Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну", - написал он.

Глава ОП подчеркнул, что именно прекращение огня является первым шагом к завершению войны и подтвердит готовность России закончить убийства.

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Предложение Путина о переговорах

Путин предложил возобновить переговоры с Украиной 15 мая - в Турции, без предварительных условий. В то же время о предложении о прекращении огня на 30 дней он не упомянул.

Зеленский ответил ему, подчеркнув, что именно прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной. Он выразил надежду, что Россия подтвердит прекращение огня - "полное, длительное и надежное", - начиная с 12 мая, и заверил, что тогда Украина готова встречаться.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал заявление Путина, написав, что это "потенциально большой день для России и Украины" и выразив надежду на то, что война наконец закончится.

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