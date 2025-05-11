В Иране отметили, что пока идет война, страна не будет помогать ни одной стороне.

Иран опроверг информацию о том, что он планирует предоставить России ракетные пусковые установки для того, чтобы поддержать ее в войне против Украины. В стране отметили, что такие заявления являются "абсолютно бессмысленными". Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление миссии Ирана в ООН в Нью-Йорке.

"Это утверждение чрезвычайно абсурдное. Жаль, что агентство Reuters продолжает настаивать на своей практике публикации безосновательных обвинений против Исламской Республики Иран. Пока продолжается конфликт между двумя сторонами, Иран будет воздерживаться от предоставления любой военной помощи любой стороне", - говорится в полном заявлении представителя Ирана.

Поставки иранских ракет в РФ - что известно

Ранее издание Reuters сообщило, что Иран даст РФ пусковые установки для ракет малой дальности для ударов по Украине. Речь идет о поставках пусковых установок Fath-360, которые помогут России поддержать свое наступление на фронте.

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Как отмечают эксперты, Fath-360 с дальностью полета 120 км предоставит российским оккупантам новое оружие для ударов по украинским военным, близлежащим военным объектам и населенным пунктам вблизи границы с РФ.

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