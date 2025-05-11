Зеленский и Макрон лично звонят друг другу через WhatsApp и Signal.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский глава Эммануэль Макрон стали не просто союзниками, а близкими друзьями, и часто звонят друг другу напрямую. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что отношения между двумя лидерами выходят за рамки стратегического партнерства по войне между Россией и Украиной.

"У них редкие отношения доверия и ответственности", — отметила экс-заместитель дипломатического советника Макрона Элис Руфо.

Как пишет издание, Макрон и Зеленский не связываются друг с другом через дипломатические каналы, а звонят друг другу напрямую — по защищенным линиям, WhatsApp и Signal. Их разговоры часто имеют четкие цели, но иногда они звонят друг другу, просто чтобы поделиться идеями или выразить беспокойство. В частности, Макрон звонил Зеленскому после жестокого российского удара по Кривому Рогу, забравшего 19 жизней.

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Начало отношений

Издание напоминает, что еще во время предвыборной кампании Зеленского Макрон принял его в Елисейском дворце в Париже - редкое приглашение для любого кандидата. С этого времени между ними начала формироваться особая "фронтовая солидарность".

"Макрону понравилась история Зеленского, неожиданного президента, потому что Макрон тоже был неожиданным президентом. Они оба были аутсайдерами, на которых люди не делали ставки", - сказала бывший министр иностранных дел Натали Луазо.

Как отмечает NYT, оба лидероа родились с разницей в один месяц и их объединяет личный стиль – прямой, энергичный и решительный.

Период после начала вторжения России стал "низшей точкой" в отношениях двух лидеров. Макрона критиковали в Украине за осторожную позицию, призывы не унижать Россию и медленные поставки оружия. Украинские военные даже превратили его имя в глагол — "макронить", что означает "много говорить, но мало действовать".

Однако после визита Макрона в Ирпень летом 2022 года, где лично увидел последствия российской агрессии в его отношении произошел перелом произошел - он перестал общаться с Путиным и публично признал ошибочность недооценки угрозы России.

Не просто друг, а стратег

При этом, по мнению опрошенных чиновников, Макрон доказал свою ценность Зеленскому, сведя его с другими лидерами, включая Трампа, и введя табуированные идеи в обсуждение войны (в феврале он выдвинул идею о том, чтобы Европа ввела войска в Украину для обеспечения прекращения огня).

После неудачного визита Зеленского в Вашингтон в феврале именно Макрон помог наладить отношения с Трампом. В декабре 2024 г. он организовал их личную встречу во время открытия собора Нотр-Дам в Париже.

"Макрон не просто друг - он стратег. Он помогает Зеленскому доносить свои позиции до западных лидеров, в частности Трампа", - говорит эксперт из французской внешней политики Рим Момтаз.

Как заявляют дипломаты, в последние месяцы содержание разговоров между Зеленским и Макроном изменились. Вместо военных поставок они теперь обсуждают планы прекращения огня — как на поле боя, так и с Белым домом:

"Макрон регулярно получает информацию о течении войны от своей армии и разведывательных служб, и в телефонных разговорах с Зеленским он подробно обсуждает поле боя — вплоть до названий прифронтовых городов и деревень".

"Эммануэль — эксперт по войне", — сказал ранее Зеленский французскому философу Бернару-Анри Леви.

При этом, по словам Леви, между Зеленским и Макроном есть "братство душ и оружия".

"Для Зеленского Макрон стал не просто союзником – он стал другом", – резюмировал он.

Заявления Макрона о войне в Украине

Президент Франции во время своего визита вместе с европейскими коллегами в Киев 10 мая заявил, что справедливый и длительный мир в Украине начинается с полного и безусловного прекращения огня. Он также отметил, что перед лицом российской агрессии ответ должен быть коллективным.

Он также заявил, что предложенное во время встречи 30-дневное перемирие в Украине будут контролировать США при участии Европы.

При этом, если Россия не согласится на перемирие, то, заявил Макрон, "мы готовы ответить решительно, вместе со всеми европейцами и в тесной координации с Соединенными Штатами".

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