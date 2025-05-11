Он отмечает, что у России нет ресурсов на продолжение войны еще 10 лет.

Готовность россиян к переговорам - это признак их слабости. Об этом сказал глава фонда "Вернись Живым" Тарас Чмут в интервью с военным корреспондентом ТСН Натальей Нагорной, комментируя предложение Владимира Путина о переговорах в Стамбуле.

"Им также трудно. А иногда и тяжелее. У них так же проблемы с мобилизацией, с техникой и боеприпасами, большинство которых не российского происхождения", - отметил он.

По его словам, россияне умеют создавать иллюзию сильного государства, армии и потенциала, но им также трудно. "Мне кажется у нас есть шанс дожать или до лучших условий, или для победного конца этого этапа войны", - сказал глава фонда "Вернись Живым".

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Чмут, говоря об инициативе российского диктатора Владимира Путина о проведении 15 мая переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, отметил, что если сравнивать те требования, которые выдвигались ранее агрессором, то их немного меньше, но в основном они те же самые. При этом на вопрос, на какие требования Украина не может согласиться, глава фонда "Вернись Живым" ответил: "На все".

Чмут также ответил на вопрос о возможности демобилизации, отметив, что ее нет. "В условиях ведения активных боевых действий нет. Сейчас большая активная война на выживание. АТО и ООС - это совсем другое, чем то, что происходит сейчас. Это не игра, где ты можешь поставить на паузу и пойти отдохнуть, почитать книжку, а потом сесть за компьютер и дальше играть. Это непрерывный процесс и мы не можем его остановить. Мы можем его проиграть и тогда для чего было это все? Или выиграть", - подчеркнул он.

Чмут отметил, что война не может продолжаться еще 10 лет, потому что у россиян нет на это ресурсов. В то же время добавил, что никто не может назвать точную дату ее завершения, потому что все зависит от многих факторов, в частности, геополитических, экономических, а также от силы или слабости союзников врага и наших союзников.

Предложение Путина о переговорах

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной и обсудить детали более длительного перемирия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать такие переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это предложение, отметил, что прекращение огня должно быть первым шагом к началу переговоров между Россией и Украиной.

В ответ на это в российском МИД заявили, что РФ сначала требует переговоров с Украиной относительно первопричин войны, а только тогда будут говорить о перемирии.

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