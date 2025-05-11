Известно, что президенты Турции и России провели телефонный разговор.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что полное прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров. Об этом говорится в сообщении администрации турецкого лидера.

Как стало известно, во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном Эрдоган подтвердил готовность организовать переговоры Украины и России в Стамбуле. После этого он позвонил Путину.

"Президент заявил президенту России Путину, что его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной продолжатся в Стамбуле с того места, где они остановились, было одобрено, и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к решению", - говорится в заявлении администрации.

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Эрдоган также заявил президенту РФ, что открылось окно возможностей для достижения мира.

Роль Турции в окончании войны - что известно

Как сообщал УНИАН, Реджеп Тайип Эрдоган согласился организовать переговоры Украины и России. По его словам, в усилиях по прекращению войны между Украиной и Россией "достигнут исторический поворотный момент" и что этой возможностью стоит воспользоваться.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна готова следить за соблюдением условий прекращения огня в Украине. Он отметил, что Анкара хочет, чтобы стороны пришли к мирному урегулированию войны.

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