Ее имущество могут арестовать.

Российскую оперную певицу Анну Нетребко, которая является ярой сторонницей кровавой политики диктатора, объявили в розыск в РФ.

Сейчас артистка живет в Вене, однако, как пишут росСМИ, в течение последних двух лет представители жилищной инспекции хотели попасть в ее квартиру в Санкт-Петербурге для проверки вероятной незаконной перепланировки. Однако Анна так и не отреагировала на официальный запрос и решение суда. Это и стало причиной того, что теперь путинистка в розыске в своей стране.

"Суд обязал 53-летнюю народную артистку России впустить представителей жилищных служб в квартиру. Однако исполнительное производство по этому делу до сих пор не выполнено. В связи с этим Федеральная служба судебных приставов приняла решение объявить Нетребко в розыск как должника", - пишут росСМИ.

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К слову, если Нетребко будет продолжать уклоняться от исполнения решения судей, ей придется как минимум выплатить штраф в виде 20 000 рублей (это примерно 10 000 гривень) за каждый месяц просрочки или же вообще на ее жилье могут наложить арест.

Что известно об Анне Нетребко

Анна Нетребко имеет звание народной артистки России и публично поддерживает кровавую политику Кремля. В январе 2023 года была включена в санкционный список в Украине. До начала полномасштабного вторжения артистка была звездой мировой оперы, но после 24 февраля 2022 года Метрополитен-опера в Нью-Йорке отказала путинистке в запланированных выступлениях. Позже ее сольный концерт в Германии был отменен из-за пророссийской позиции.

Напомним, ранее представитель Австрии на "международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" попал в скандал из-за поддержки Анны Нетребко.

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