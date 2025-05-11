В TikTok распространяется тренд, где школьники ломают свои Chromebook для срыва уроков

В США набирает обороты опасный тренд среди школьников под названием ChromebookChallenge, распространившийся через TikTok. Его суть в том, что подростки намеренно вставляют в USB-порты школьных ноутбуков, в основном Chromebook, посторонние металлические предметы: скрепки, кнопки, фольгу, обёртки от жвачек и т.д.
Это вызывает короткое замыкание, повреждает батареи и в ряде случаев приводит к возгораниям или даже взрывам устройств.
Как сообщает Axios, такие инциденты уже зафиксированы в нескольких штатах, включая многочисленные случаи в школах Денвера. Некоторые школы были эвакуированы, занятия отменялись досрочно, а повреждения техники и риски для здоровья учащихся оцениваются как серьёзные.
Во многих случаях школьники воспринимают происходящее как развлечение или попытку саботировать уроки, поскольку оборудование им не принадлежит. Однако такие действия уже рассматриваются с точки зрения уголовной ответственности: за умышленную порчу имущества, создание угрозы безопасности, а в перспективе - и за потенциальный вред здоровью.
Отдельное беспокойство вызывает то, что тренд вовлекает детей, которые не до конца понимают риски - и физические, и юридические. В новых условиях, когда техника активно используется в учебном процессе, подобные инциденты могут не только нарушать работу образовательных учреждений, но и привести к травмам и судебным разбирательствам.
Ранее мы рассказывали, что в TikTok появилась опасная "ритуальная" игра, ломающая психику подростков. Дети входят в транс и потом страдают галлюцинациями.