Когда речь заходит об истребителях, чаще всего на ум приходят известные американские самолёты серии F — такие как F-22 Raptor, F-35 Lightning II и F-18 Super Hornet. Они доказали свою эффективность в бою и считаются одними из лучших и самых мощных истребителей, когда-либо созданных.
Однако у СССР и, впоследствии, в России также богатая история создания "грозных" истребителей, таких как МиГ-15, МиГ-21, Су-27 и МиГ-29 — некоторые из которых вызывали опасения у американских военных во времена холодной войны, пишет SlashGear.
На самом деле, названия МиГ, Сухой и Ильюшин — всё ещё активно действующие компании, которые обычно первыми вспоминаются при обсуждении российских военных самолётов.
Хотя интерес представляют все из них, наибольшее внимание на Западе традиционно вызывает именно название "МиГ" — людей интересует, что означают эти три буквы. Оказывается, "МиГ" — это аббревиатура, происходящая от фамилий двух главных конструкторов: авиаконструктора Артёма Микояна и инженера-аэродинамика Михаила Гуревича.
В 1939 году, при поддержке Иосифа Сталина, они создали самостоятельное конструкторское бюро, специализирующееся на разработке военных самолётов. Их первым совместным проектом стал истребитель МиГ-1, где "М" обозначает Микояна, "Г" — Гуревича, а буква "и" — союз "и". Таким образом, "МиГ" — это аббревиатура, символизирующая союз двух пионеров советской авиации.
Производит ли МиГ самолеты сегодня
Краткий ответ: да, но самолёты с маркой МиГ, выпускаемые сегодня, уже не производятся независимой компанией "МиГ". На самом деле, компания потеряла половину своей аббревиатуры (букву "Г") ещё в 1978 году, после чего стала называться просто "Микоян".
Более серьёзные изменения произошли в 2006 году, когда несколько ведущих российских авиастроительных предприятий — включая Ильюшин, МиГ, Иркут, Сухой, Туполев и Яковлев — начали процесс объединения. Этот процесс завершился лишь в 2022 году, и на его основе была создана корпорация "Объединённая авиастроительная компания" (ОАК).
Именно она выпускает современные истребители с маркировкой МиГ, но по состоянию на 2025 год единственным самолётом, официально носящим имя МиГ, остаётся МиГ-35.
Что еще известно о российских истребителях
Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно украинскому морскому дрону удалось сбить российский Су-30. Этот случай - первый в мире. Данный исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.
Кроме того, в СМИ оценили, как истребители США покажут себя против российских. Ранее опытный боевой пилот F-16, отставной подполковник ВВС США Дэн "Ту Догс" Хэмптон описывал F-16 как "более выносливый" самолет и заявил, что предпочел бы американский истребитель в бою и не стал бы ставить на Су-35.