Все мы знаем российские истребители советского производства "МиГ" и "Су", но не все знают, что означают эти названия.

Когда речь заходит об истребителях, чаще всего на ум приходят известные американские самолёты серии F — такие как F-22 Raptor, F-35 Lightning II и F-18 Super Hornet. Они доказали свою эффективность в бою и считаются одними из лучших и самых мощных истребителей, когда-либо созданных.

Однако у СССР и, впоследствии, в России также богатая история создания "грозных" истребителей, таких как МиГ-15, МиГ-21, Су-27 и МиГ-29 — некоторые из которых вызывали опасения у американских военных во времена холодной войны, пишет SlashGear.

На самом деле, названия МиГ, Сухой и Ильюшин — всё ещё активно действующие компании, которые обычно первыми вспоминаются при обсуждении российских военных самолётов.

Видео дня

Хотя интерес представляют все из них, наибольшее внимание на Западе традиционно вызывает именно название "МиГ" — людей интересует, что означают эти три буквы. Оказывается, "МиГ" — это аббревиатура, происходящая от фамилий двух главных конструкторов: авиаконструктора Артёма Микояна и инженера-аэродинамика Михаила Гуревича.

В 1939 году, при поддержке Иосифа Сталина, они создали самостоятельное конструкторское бюро, специализирующееся на разработке военных самолётов. Их первым совместным проектом стал истребитель МиГ-1, где "М" обозначает Микояна, "Г" — Гуревича, а буква "и" — союз "и". Таким образом, "МиГ" — это аббревиатура, символизирующая союз двух пионеров советской авиации.

Производит ли МиГ самолеты сегодня

Краткий ответ: да, но самолёты с маркой МиГ, выпускаемые сегодня, уже не производятся независимой компанией "МиГ". На самом деле, компания потеряла половину своей аббревиатуры (букву "Г") ещё в 1978 году, после чего стала называться просто "Микоян".

Более серьёзные изменения произошли в 2006 году, когда несколько ведущих российских авиастроительных предприятий — включая Ильюшин, МиГ, Иркут, Сухой, Туполев и Яковлев — начали процесс объединения. Этот процесс завершился лишь в 2022 году, и на его основе была создана корпорация "Объединённая авиастроительная компания" (ОАК).

Именно она выпускает современные истребители с маркировкой МиГ, но по состоянию на 2025 год единственным самолётом, официально носящим имя МиГ, остаётся МиГ-35.

Что еще известно о российских истребителях

Ранее УНИАН сообщал, что совсем недавно украинскому морскому дрону удалось сбить российский Су-30. Этот случай - первый в мире. Данный исторический удар осуществили воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura.

Кроме того, в СМИ оценили, как истребители США покажут себя против российских. Ранее опытный боевой пилот F-16, отставной подполковник ВВС США Дэн "Ту Догс" Хэмптон описывал F-16 как "более выносливый" самолет и заявил, что предпочел бы американский истребитель в бою и не стал бы ставить на Су-35.

Вас также могут заинтересовать новости: