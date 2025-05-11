Такой заменитель масла снизит калораж и жирность блюда до минимума.

Многие люди готовят себе на завтрак яйца, а именно в жареном виде. Болтунья, глазунья, с корочкой, запаренная, с травами и сыром или "соло" - вариантов масса. Однако практически в любом рецепте используется масло, что не очень полезно для желудка и фигуры. Узнайте, на чем полезнее всего жарить яйца, если не хочется использовать масло или его просто не оказалось дома.

Чем заменить масло для яичницы - лайфхак

Удачная альтернатива жирному продукту - обычная питьевая вода. Именно ее нужно налить на сковороду, чтобы пожарить яичницу. Не переживайте о том, что блюдо не получится, или яйца прилипнут - для того чтобы этого избежать, нужно знать, на какой сковороде готовить яичницу. Если у вас антипригарная, то вам сказочно повезло - ее можно просто залить водой. Но для всех остальных видов кухонной утвари такого типа придется использовать пергамент (бумагу для выпечки), иначе яйца действительно "пристанут".

Рассказываем пошагово, как готовить такую яичницу:

Видео дня

налить 50 мл на сковороду (если не антипригарная, то застелить дно пергаментом, только потом залить водой);

поставить на огонь;

дождаться, пока вода закипит;

вбить два яйца, посолить;

готовить завтрак 8-10 минут, по желанию можно накрыть крышкой.

Второй вариант, на чём можно жарить яичницу, если нет масла - на сухой сковороде. Только учтите, что для такого метода подходит только качественная антипригарная емкость из тефлона или керамики. В любом другом случае белок быстро прилипнет к поверхности сковороды.

Для обладателей именно такой сковородки, как описано выше, все просто - нужно только нагреть емкость на огне, потом вбить яйца и накрыть крышкой, чтобы завтрак готовится под воздействием пара, а не огня. Важно не раскалять сковороду так сильно, как вы привыкли это делать, используя масло, иначе, опять же, есть риск прилипания белка.

Вас также могут заинтересовать новости: