В горах температура воздуха -6°С, в течение суток выпало около 5 см снега

Несмотря на то, что весна в Украине подходит к концу и на календаре уже середина мая, зима не планирует сдавать позиции - Карпаты сковал мороз, а Прикарпатье засыпает снегом. Об этом в частности сообщают "Горные спасатели Прикарпатья" и ГСЧС Украины.

"По состоянию на 07:25, 11.05.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена, падает снег. Ветер северный 6 м./с. Температура воздуха -6°С. В течение суток выпало около 5 см снега", - отмечают спасатели и публикуют фото гор со снежным покровом.

В ГСЧС добавляют, что туристам сейчас лучше быть осторожными во время путешествий в горы. "Следите за обновлениями прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах", - добавляют спасатели.

Видео дня

Также в соцсетях публикуют видео, на которых Прикарпатье засыпает снегом. В частности, утром 11 мая снежило в Яблунице на Ивано-Франковщине.

Погода в Украине - новости

Напомним, во Львове до 13 мая, объявили повышенный уровень опасности. Ожидается сильный ветер, а в дальнейшем - сильные заморозки.

В общем тепла украинцам придется немного подождать. В течение 10-12 мая в Украине будет хозяйничать холодная воздушная масса, что обусловит неустойчивую погоду, щедрую в большинстве областей на небольшие и умеренные дожди.

В Киеве погода тоже будет щедрой на дожди, а холод будет держаться по крайней мере до середины мая.

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