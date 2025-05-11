Артист вспомнил веселые времена со звездной подругой.

Украинский певец EL Кравчук, который ранее назвал причину своего исчезновения со сцены на 10 лет, поделился архивным фото с Натальей Могилевской.

Артист опубликовал совместный черно-белый кадр в своем Instagram. Когда и где был сделан этот снимок - он не написал. Однако подписчики предположили, что это мог быть 1994 или 1995 год, то есть примерно Наталье было тогда 19-20 лет.

"Есть что вспомнить, нечего детям рассказать! Нашел фото с Натальей Могилевской", - подписал кадр певец, на котором крепко обнимает и целует в щечку исполнительницу.

Видео дня

К слову, ранее EL Кравчук дружил с певицей, однако, поддерживают ли они сейчас связь - неизвестно.

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами артистов и вспомнили вместе с ними те времена в комментариях:

"Замечательная фотография! Секси символы мечтательного времени"

"Такие молодые, такие красивые"

"Так классные! Жаль, что нельзя повернуть время назад"

"Какие же вы красивые".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала кадры со свадьбы с Виталием Борисюком, которая была у них 29 лет назад.

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