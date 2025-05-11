Это последняя попытка Путина избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня.

Предложение Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной - это последняя его попытка избежать обязательств по 30-дневному прекращению огня. При этом подготовка к этому объявлению была крайне странной, да и само оно выглядело "слепленным наспех в коридоре", пишет Sky News.

Издание отмечает, что, хотя Кремль назвал это значимым заявлением Владимира Путина, но его комментарии в точности повторяют то, о чем Москва говорит уже несколько недель, только с добавлением даты.

Так, Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной и обсудить детали более длительного перемирия. Однако, "проблема в том, что Турция, похоже, об этом не знает", пишет Sky News, поскольку Путин сказал, что позвонит президенту Реджепу Тайипу Эрдогану завтра.

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"Учитывая очевидную поддержку Америкой ультиматума Европы к России (прекращение огня или санкции), он должен был ответить чем-то новым. Но это предложение выглядело так, словно было наспех слеплено в коридоре на улице", - отмечает издание.

Подготовка к этому объявлению также была крайне странной. Сначала было объявлено, что это будет пресс-конференция, на которой СМИ смогут задать вопросы, но решительное заявление европейских союзников Украины все изменило:

"Изначально это было сделано как подведение итогов двусторонних встреч, которые Путин провел на этой неделе с лидерами стран, приехавшими на празднование Дня Победы. Но ультиматум из Европы, похоже, застал Кремль врасплох".

Однако к тому времени, когда Путин наконец появился ближе к двум часам ночи, вопросов уже не было, только заявление. В результате неясно, зачем было приглашать журналистов, отмечает издание.

При этом, когда корреспондент SkyNews смог задать вопрос пресс-секретарю Путина, спросив его, не является ли это очередной тактикой затягивания времени со стороны России, в ответ получил заверение, что "Это очень серьезный подход".

Предложение о переговорах

Ппрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих" заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с 12 мая. Оно должно продлиться минимум 30 дней.

После чего российский диктатор выступил с ответным предложением - возобновить переговоры с Украиной 15 мая – в Турции, без предварительных условий.

При этом, по его словам, Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая. О предложении по прекращению огня на 30 дней он не упомянул.

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