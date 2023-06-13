В ночь на вторник, 13 июня, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
Сейчас об опасности предупреждают жителей Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Одесской областей.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак ночью призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги. С аналогичным призывом выступали и в Днепропетровской областной военной администрации.
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Обновлено в 02:50: Тревогу объявили в Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях, а также в столице.
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