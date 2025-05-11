Геополитическая ситуация в мире остается напряженной, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 11 мая, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,70 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет колебаться в пределах коридора: прием - от 46,50 до 46,95 грн/евро и продажа от 47,10 до 47,60 грн/евро.

По словам эксперта, геополитическая ситуация в мире остается напряженной, и это сказывается на поведении всех рынков, в том числе и валютного.

Видео дня

"Военное противостояние двух ядерных стран - Индии и Пакистана, усиление дроновых и ракетных атак России против Украины, обострение ситуации вокруг сектора Газа между Израилем и Хамасом - каждое из этих событий в отдельности способно "взорвать" стоимость любых активов, не говоря уже о миксах таких проблем", - акцентировал Козырев.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе, с 12 по 18 мая, официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн, однако он будет оставаться ниже начального курса года (42,02 грн/долл.).

По его словам, НБУ будет оставаться основным игроком на рынке, и для равновесия между спросом и предложением могут несколько увеличиться объемы валютных интервенций, однако он останется на приемлемом уровне $600-800 млн в день.

Вас также могут заинтересовать новости: