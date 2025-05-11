Модульные дома активно завоевывают доверие украинцев.

В последние годы украинцы все чаще стали обращать внимание на модульные дома. Все потому что такой тип жилья обходится намного дешевле квартиры или постройки из кирпича. Однако даже у такого новомодного типа жилья есть свои нюансы. О тонкостях оформления, сроках службы и реальной цене дома читайте далее в материале.

Что такое модульный дом - плюсы и минусы жилья

Член Национального Союза Архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый в комментарии УНИАН перечислил основные плюсы модульного дома. Первый из них заключается в том, что модуль привозят уже готовым к эксплуатации и при необходимости это жилье можно перевезти в другое место. Сейчас модульные дома можно установить на геошурупы - это большие саморезы длиной 2,5 метра, которые специальные машины вкручивают в землю примерно за два часа. Эти саморезы выполняют роль фундамента. Затем, если человеку нужно переехать, он может выкрутить саморезы и забрать дом.

Когда модульный дом привезут и соберут, в нем можно сразу жить - не нужно ждать, пока внутри высохнет штукатурка или шпаклевка, поскольку при его монтаже не используются мокрые процессы.

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Второй плюс модульного дома - устойчивость к воздействию сильных землетрясений:

"В результате действия землетрясения кирпичному дому грозят трещины, а модульному - максимум повреждения крепления".

Если говорить о том, какие минусы модульного дома, то архитектор озвучил лишь один, но очень весомый. Он заключается в том, что такие дома, как правило, производители не делают по индивидуальному проекту, и выбирать жилье придется из тех проектов, которые уже есть. Производители делают модульные дома на заводе, и могут иметь, к примеру, 10 вариантов планировки такого жилья. То есть человек может выбрать модульный дом уже из тех вариантов планировки, которые разработаны производителями.

Что лучше - модульный или каркасный дом

Архитектор объяснил, что модульный дом - это название жилья, которое происходит от слова "модуль". Модуль - это готовая часть жилья, которую можно перевозить. Основой модульных домов является металлический каркас, на который крепится утепление. Дом может состоять из нескольких модулей. Модули можно сочетать между собой и таким образом изменять стандартный проект и увеличивать площадь жилья. Основное различие между модульным и каркасным домом заключается в том, что модульный дом можно перевезти, а каркасный собирается на объекте, он состоит из каркаса (вертикальных и горизонтальных несущих элементов) и заполнителя (например, сип-панелей или минваты) и его нельзя транспортировать.

Каркасные дома часто строят на основе дерева, и им угрожают вредители, которые портят этот стройматериал. Но основная проблема каркасного дома, по мнению эксперта, заключается в том, что в случае пожара он уничтожается в ноль, то есть не подлежит восстановлению. Погорелый также ответил, сколько "живут" модульные дома и каркасные сооружения - теоретически они могут прослужить 50-70 лет.

Можно ли постоянно жить в модульном доме

Модульный дом для постоянного проживания подходит вполне, если он утеплен, поскольку внутри и снаружи он ничем не отличается от обычного жилого дома. Чем лучше утеплен дом, тем меньше придется тратиться на отопление.

Погорелый объяснил, как отапливают модульные дома - это может быть утепление пеной PIR, толщиной 150 мм. Она обеспечит достаточно высокую энергоэффективность и будет намного лучше, чем, к примеру, в панельных домах, построенных во времена Советского Союза.

Сколько стоит построить или купить модульный дом в Украине

Архитектор сравнил хороший кирпичный дом и новый модульный. В то время, когда человек планирует немного пожить в жилье, а потом продать, по его мнению, лучше купить жилье из кирпича. Так стоит поступить, поскольку людей, которые покупают кирпичные дома, больше, и такое жилье будет легче продать:

"Если покупать жилье для себя, то, скорее всего, я бы купил модульное, потому что, во-первых, это удобно, быстро и мне не нужны большие площади".

Кроме того, говорит эксперт, всегда можно перевезти этот дом или впоследствии использовать для других целей, к примеру, переделать под магазин. Кроме того, модульный дом можно продать как с участком, на котором он стоит, так и отдельно. То есть кто-то просто может купить у вас модульный дом, а участок вы продадите отдельно. Или вы можете накопить средства на строительство кирпичного дома, продать модульный, а на месте, где стоял модуль, построить жилье из кирпича. Еще модульный дом можно просто переставить в другое место и сдавать его.

Если человек хочет быстро и недорого получить жилье, и не может определиться, что лучше - кирпичный, каркасный или модульный дом, рационально будет заказать именно модуль. Погорелый считает, что можно купить маленький участок, разместить там модуль и жить в нем без проблем. Модульный дом считается временным сооружением, поэтому на его размещение не нужна разрешительная документация. И он дешевле, чем каркасный или кирпичный. Стоимость кирпичного и каркасного домов экономсегмента составляет в среднем 700-800 долларов за квадратный метр, а модульного уже с внутренними работами - 400-500 долларов.

Нужно ли ставить модульный дом на кадастровый учет

Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Екатерина Пономаренко объяснила, нужно ли разрешение на строительство модульного дома. По ее словам, для возведения модульного дома, прежде всего, нужно получить право на пользование или владение земельным участком:

"Земельный участок можно купить, а можно и арендовать. Именно земельный участок должен иметь кадастровый номер".

Важное значение имеет целевое назначение участка - если он предназначен "для ведения сельского хозяйства", то на нем нельзя возводить капитальные здания. Если же целевое назначение участка - "для строительства", то на нем разрешено возвести капитальное здание.

Капитальное здание, говорит адвокат, - это то, которое имеет фундамент. Если модульный дом будет установлен на фундамент, то его можно считать капитальным сооружением и официально зарегистрировать. Если же модуль возводится на сваях, то он будет считаться временным зданием и регистрировать его не обязательно.

Можно ли модульный дом зарегистрировать как жилой и прописаться в нем

Пономаренко предупреждает, что модульный дом на сваях, то есть временная постройка, юридически не будет существовать как объект недвижимости, он не считается жилым помещением и прописаться в нем невозможно. Жилым помещением модульный дом будет считаться только в том случае, если:

установить его на фундамент;

ввести в эксплуатацию как объект строительства;

зарегистрировать на него право собственности.

Тогда, по словам адвоката, в нем можно будет прописаться. Кроме того, после регистрации владелец сможет осуществлять и другие важные действия, к примеру, продавать такой дом или передавать по наследству.

Если вы решите поставить модульный дом на фундамент и таким образом сделать его не временным сооружением, а капитальным, нужно будет осуществить несколько важных действий.

Получить строительный паспорт

Для этого нужно обратиться в местный ЦНАП или сделать это через "Дію" (нужно подать заявление, к которому приложить документы, подтверждающие наличие вещных прав, схему намерений застройки, согласие совладельцев земельного участка на застройку, если таковые имеются).

Подать уведомление о начале выполнения строительных работ

Направить документ нужно в местный орган Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины - через ЦНАП или через "Дію".

Ввести дом в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на него

Это осуществляется путем регистрации местным органом Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины декларации о готовности объекта к эксплуатации - можно обратиться в ЦНАП или сделать это через "Дію".

Присвоить адрес объекту строительства и зарегистрировать право собственности

Если предварительно адреса не было, его нужно присвоить, подав заявку через ЦНАП. Регистрация права собственности делается через государственного регистратора или нотариуса.

Кроме того, Пономаренко объяснила, можно ли получить компенсацию за модульный дом, если он пострадает от боевых действий. По ее словам, если модуль на сваях и является некапитальным сооружением без регистрации, то его в юридическом пространстве нет, поэтому, никакой компенсации в случае разрушения такого дома не будет.

справка Екатерина Пономаренко Адвокат Адвокатского объединения "Globa&Globa". Училась в КНУ им. Тараса Шевченко на юридическом факультете. Имеет 10-летний опыт работы. Специализация - имущественные, договорные и корпоративные споры; производство по делам о банкротстве; защита экономической конкуренции; защита чести, достоинства и деловой репутации.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

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