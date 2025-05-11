11 мая украинцы поздравляют всех женщин, которые стали матерями.

Второе воскресенье мая - особенная дата для украинцев, когда все родившие женщины радуются подаркам и слышат много комплиментов. Мамы - главные "звезды" этого дня, ведь слышат поздравления с Днем матери. Это доброе семейное торжество - одно из самых популярных в нашей стране.

Обязательно поздравьте в День матери 2025 всех женщин, причастных к этому празднику - не только маму, но и свекровь, тещу, бабушку, подругу, сестру или дочь. Быть матерью - это ежедневный труд без отпусков и выходных, заслуживающий большого уважения.

С Днем матери - поздравления и картинки к празднику

Мама, поздравляю от всего сердца! Ты - солнечный луч, который даже в самые пасмурные дни освещает мой путь. Спасибо тебе за безусловную любовь, поддержку, добрые советы. Я тебя люблю!

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Мамуля, с Днем матери тебя! Будь самой счастливой, радостной, здоровой, успешной мамой на планете! Никогда не знай горя и страданий, радуйся достижениям детей и не забывай о собственном благополучии. Пусть у тебя всё будет отлично.

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С праздником тебя, мама! Спасибо тебе за недоспанные ночи, пролитые слезы, жизненные уроки, заботу и понимание. Ты всегда ставила семью на первое место. Сегодня - твой праздник, так что побалуй и порадуй себя. Ты достойна всего самого лучшего!

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Отправляю тебе поздравление с Днем матери! Пусть каждый твой день будет наполнен таким же теплом и любовью, которые ты дарила мне всю жизнь. Пусть всё задуманное легко получается, здоровье не подводит, а семья радует тебя успехами и хорошими новостями.

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Мамочка, поздравляю тебя и обнимаю всей душой. Восхищаюсь тобой и не могу выразить свою любовь словами. Какие бы трудности меня не преследовали, твой голос всегда утешает. С Днем матери тебя и всего наилучшего!

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Поздравляю с Днем матери! Пусть дети радуют успехами, не болеют и дарят счастливые воспоминания. Пусть материнство будет приятным и радостным опытом.

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С Днем матери! Семейного счастья и уюта, понимания, заботы. Пусть твой труд ценится, а забота будет взаимной. Пусть каждый день наполняется гордостью за семью!

Напомним, что для украинских пап тоже есть отдельный праздник. День отца 2025 будет 15 июня.

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