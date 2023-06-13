По Кривому Рогу информация уточняется.

Во время ночной атаки по Украине 13 июня враг, предварительно, применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожены противовоздушной обороной, указывается в утренней сводке Генштаба.

Также противник нанес удар четырьмя "Шахедами", один был уничтожен нашими защитниками.

По Кривому Рогу информация уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты применили две крылатые ракеты морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.

Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар и совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также российские террористы сбросили на город Орехов Запорожской области три управляемые авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

Атака РФ 13 июня - главное

В ночь на вторник, 13 июня, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Тогда же во многих регионах прогремели взрывы.

Сейчас установлено уничтожение всех вражеских целей в небе над столицей и удар РФ по жилым домам Кривого Рога.

В то же время россияне атаковали Харьков дронами типа "Шахед". В результате атаки пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском, там начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.