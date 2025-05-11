По словам предпринимателя, два года назад украинцы были на два шага впереди россиян, теперь же - всего на шаг.

Хотя Украина по-прежнему имеет преимущество над Россией в инновациях, но в плане производства Москва оказалась более эффективной. Об этом предупредил основатель и генеральный директор одного из крупнейших производителей беспилотников в Украине TAF Drones Александр Яковенко, передает Financial Times.

"Россия действует шаг за шагом. Если все будет продолжаться в том же духе еще два года, мы не сможем продолжать оборону", - заявил он.

По его словам, два года назад украинцы были на два шага впереди россиян, теперь же - всего на шаг.

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"Сейчас [поле боя] не о новых технологиях… Речь идет о том, как адаптироваться к новым стратегиям", - сказал он.

В публикации отмечается, что изобретательность стартапов Украины в области беспилотников стала редким светлым пятном для ее экономики и ее кампании по сдерживанию российского наступления. Однако, и Москва произвела революцию в использовании и предоставлении беспилотников, что имело разрушительные последствия не только на поле боя, но и в городах.

"Мы, как правило, сначала внедряем инновации. Но когда мы создаем что-то новое, они быстро придумывают ответ", - отметил Яковенко.

Акцентируется, что сегодняшний культовый дрон часто становится ненужным в течение нескольких месяцев, поскольку появляются новые модели. По словам производителя, в 2023 году средняя дальность полета дрона-камикадзе, который взрывается при ударе, составляла 5 км с полезной нагрузкой около 1 кг:

"Теперь они могут пролететь 40 км с полезной нагрузкой 3 кг".

Одной из самых успешных недавних российских инноваций стало использование оптоволоконных дронов, которые невозможно заглушить, поскольку для связи они используют кабель толщиной с человеческий волос, а не радиосигнал. Хотя Яковенко сказал, что они не стали прорывом из-за того, что дальность действия кабеля ограничена 20 км и часто ломается при минусовых температурах, он спрогнозировал увеличение их использования уже летом.

Также Яковенко предположил, что в 2025 году он более широко будут использоваться наземные дроны:

"Это будет год роботов на колесах. Они будут использоваться для эвакуации людей с фронта, и, если нам нужно будет отправить припасы на фронт, нам не нужно будет рисковать, отправляя людей".

Говоря о других проблемах в сфере производства, Яковенко заявил о необходимости переосмысления цепочки поставок из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином.

"Даже после нескольких недель торговой войны у нас есть огромная проблема… Нам приходится откладывать заказы на месяц из-за репрессий", - сказал он, добавив, что есть только несколько европейских компаний, которые производят необходимые им детали, и их продукция намного дороже китайской.

Производство дронов в Украине - что важно знать

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет наращивать производство всей номенклатуры беспилотников:

"Нам нужен постоянный, стабильный рост производства и поставки в войска всех нужных частей беспилотного компонента, и на текущий год есть хорошие у нас перспективы".

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