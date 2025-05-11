Теплее всего будет на юго-востоке, а самая низкая температура ожидается в районе Карпат.

В воскресенье, 11 мая, дождей в Украине станет больше, но тепла не прибавится. Мокро будет на западе, юге, а также местами на севере, в центре и Харьковской области. Столбики термометров при этом покажут прохладные +9°...+15° и только на юго-востоке воздух прогреется до +16°...+18°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе украины сегодня пройдут дожди, местами - сильные. Днем ожидаются прояснения, но теплее не станет. Столбики термометров покажут +9°...+13°, на Закарпатье - до +14°.

На севере Украины местами пройдут дожди. Температура днем повысится максимум до +12°...+13°.

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На востоке Украины осадки наиболее вероятны в Харьковской области, где днем ожидается около +12°. В Луганской и Донецкой областях осадков не ожидается, а воздух тут прогреется до +18°.

В центральных областях Украины сегодня будет переменная облачность. Тут столбики термометров покажут +11°...+15°, местами покапают небольшие дожди.

Мокро сегодня будет и на юге Украины. Местами осадки тут будут сильные. Днем воздух прогреется до +15°...+17°.

11 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

11 мая - день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

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