Три крылатые ракеты удалось уничтожить силами ПВО, однако некоторые все же прорвали оборону и попали в гражданские объекты.

В результате российского удара по пятиэтажке Кривого Рога погибли три человека, 25 получили ранения (из них 19 находится в больнице), сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, три крылатые ракеты удалось уничтожить силами ПВО, однако некоторые все же прорвали оборону и попали в гражданские объекты.

Под удар попала пятиэтажка. По предварительной информации, погибли трое ее жителей, еще 25 ранены. Под завалами есть люди. ОБНОВЛЕНО 8:06. Как уточняет городской голова Александр Вилкул, вероятно, речь идет о не менее 7 жителях.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров. Его ликвидируют спасатели.

"Трое пострадавших - на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разрушенного склада есть люди. Их ищут спасатели. Повреждены 6 легковых машин. Еще 4 травмированных - на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушили", - отчитывается Лысак.

Повреждения получило и автомобильное предприятие. Занялась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении. Везде работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

Враг не оставляет в покое и Никопольский район. Ночью противник обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую громады. Территорию обследуют.

Атака РФ по Украине 13 июня - главное

В ночь на вторник, 13 июня, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Тогда же во многих регионах прогремели взрывы. Сейчас установлено уничтожение всех вражеских целей в небе над столицей и удар по жилым объектам Кривого Рога.

В то же время россияне атаковали Харьков дронами типа "Шахед". В результате атаки пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском.

Всего, во время ночной атаки по Украине враг, предварительно, применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Также противник нанес удар четырьмя "Шахедами", один был уничтожен нашими защитниками.

Вас также могут заинтересовать новости: